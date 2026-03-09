Exclusiva con Weston McKennie: la estrella de la selección estadounidense y la Juventus admite la «presión» de disputar el Mundial en casa y revela su «motivación extra» para triunfar con Mauricio Pochettino

Cuando se le preguntó cómo Estados Unidos puede aprovechar al máximo la ventaja de jugar en casa, McKennie, en declaraciones a GOAL en colaboración con Vita Coco, respondió: «Jugar en casa nos da un tipo de energía diferente. Hay emoción, orgullo y una motivación extra al saber que nuestros aficionados están ahí con nosotros. También hay presión, pero intento aceptarla y canalizarla en mi juego».

La antigua estrella de la selección estadounidense Brad Friedel ha declarado a GOALcómo podría ser el éxito para el equipo de Pochettino este verano: «Mi expectativa es que pasemos la fase de grupos. Creo que superar las expectativas sería pasar de cuartos. Es muy difícil decir qué consideraría un éxito o un fracaso, las eliminatorias, etc., hasta que no se vea el sorteo y los partidos de eliminatoria. No hay que avergonzarse de caer eliminado ante Brasil o Inglaterra. Son cosas que pasan. Para mí, lo importante es cómo se produzca.

Conozco muy bien a Mauricio y sé que va a tener un equipo bien preparado, en forma, que va a luchar por todos y que va a competir muy bien. Por eso creo que, en los tres partidos de la fase de grupos, pueden pasar de ronda, eso es lo que espero. Después de eso, por desgracia, por mucho que compitas contra algunos de los equipos del Mundial —por eso tan pocos lo han ganado a lo largo de la historia del torneo—, es difícil ganar. Tendremos que esperar y ver qué pasa.

Diría que el equipo es sin duda capaz, con el talento que tiene y sabiendo cómo trabaja Mauricio, de llegar a cuartos de final. Ya veremos después, porque entonces se vuelve realmente difícil.

A veces se necesita suerte, penaltis, expulsiones o lo que sea. Fíjate en todos los grandes equipos de Inglaterra que han estado tan cerca. En cuanto al talento, jugando con ellos y contra ellos, han tenido el talento necesario para ganar un Mundial. Por alguna razón, no han sido capaces de rematar la faena».