Exclusiva con James Milner: «¿Sigues hasta que dejas de sentir pasión por ello?». El veterano del Brighton admite que se avecina una decisión «muy difícil» sobre su retirada

Queda por ver cuánto tiempo seguirá animando y apoyando desde el terreno de juego; al preguntarle GOAL si su intención es prolongar su carrera el mayor tiempo posible, Milner respondió: «Creo que es una pregunta muy difícil. Yo tampoco lo tengo claro. Creo que, de todos modos, las cosas cambian muy rápido en el fútbol, sobre todo cuando llegas a mi edad y ves cómo han cambiado las cosas en un año: de no poder levantar el pie a estar ahora de vuelta jugando en la Premier League, y eso que hace unos meses no tenía muchos minutos. He sido titular en algunos partidos recientemente y hemos ganado algunos, así que las cosas cambian muy rápido y es una decisión difícil.

«Físicamente, sigo sintiéndome bien. Mentalmente, me siento bien para seguir adelante. Pero, ¿qué haces? ¿Sigues hasta que físicamente ya no puedas más? ¿Sigues hasta que pierdas la pasión por ello? ¿O paras antes de que llegue ese momento? Supongo que nadie sabe cuándo llega.

«Así que creo que es una decisión muy complicada, que hay que ir tomándola día a día, pensando en las opciones que surjan y en cómo estaremos al final de la temporada. Pero en este momento, físicamente, el club me cuida muy bien: los fisioterapeutas saben exactamente lo que necesito hacer. Siento que sigo aportando en el campo y ayudando al Brighton, y eso es siempre lo más importante para mí.

«Quiero aportar tanto dentro como fuera del campo al club y a mis compañeros, y en eso es en lo que me estoy centrando ahora mismo. Esas decisiones llegarán, estoy seguro de ello, pero en este momento solo me centro en mi día a día y en intentar ayudar al Brighton».