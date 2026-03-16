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Exclusiva con James Milner: «¿Me da la gana?» - Cómo el jugador que ha batido récords en la Premier League se unió a los ganadores del Balón de Oro Cristiano Ronaldo y Luka Modric en un club exclusivo
Cómo Milner pasó a la historia de la Premier League
Milner ha disputado 656 partidos en la máxima categoría del fútbol inglés, y todo apunta a que le quedan muchos más por delante, ya que no da señales de bajar el ritmo con los Seagulls. Ha ganado tres títulos, en sus etapas en el Etihad Stadium y en Anfield, y en su brillante palmarés también destacan triunfos en la Liga de Campeones y en la copa nacional.
El éxito no ha sido fruto de la casualidad, ya que Milner se ha comprometido plenamente a maximizar su potencial desde que dio el salto al primer equipo con 16 años en el Leeds. Está transmitiendo parte de esa sabiduría como parte de la campaña «Best Worst Team» de Specsavers, que le ha llevado a trabajar con el Warley FC, un equipo que solo logró una victoria y encajó 18 derrotas la temporada pasada, además de recibir 81 goles.
Milner es un ejemplo vivo de lo que se puede lograr con la combinación adecuada de actitud y esfuerzo. Espera que un número cada vez mayor de jugadores siga el camino que él ha recorrido, ya que las carreras que se prolongan más allá de los 40 años ya no están reservadas solo a los porteros veteranos.
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¿Habrá más jugadores que prolonguen su carrera más allá de los 40 años?
Cuando se le preguntó a Milner si creía que más jugadores de élite superarían ese hito, respondió a GOAL: «Sí, eso creo. Creo que el tamaño de la plantilla probablemente también tenga algo que ver, ya que se permiten más sustituciones. Así que te toca un descanso de 20 minutos al final del partido y cosas por el estilo. Creo que eso probablemente influye. Obviamente, se puede rotar un poco más a los jugadores con la cantidad de partidos que tienen. Y la carga es dura y, tal y como está, implacable. Y se añaden más partidos, se añaden más competiciones. Así que, obviamente, esa es una parte.
«Pero, por otro lado, la forma en que nos cuidan, el nivel de detalle al que llegan los clubes en cuanto a recuperación, nutrición y lo bien que nos atienden. Yo diría que hay muchas posibilidades de que mucha más gente juegue hasta una edad más avanzada».
Cómo Milner se adaptó a la mentalidad de Ronaldo y Modric
Al ser preguntado más a fondo sobre cómo ha logrado emular la longevidad de los ganadores del Balón de Oro Ronaldo y Modric —que siguen en plena forma en el Al-Nassr y el AC Milan, respectivamente—, Milner añadió que la fortaleza mental es tan importante como cualquier rasgo físico: «Creo que eso es probablemente lo más importante, porque si desaparece el deseo de hacerlo, el deseo de ser el mejor en los entrenamientos, el deseo de... ¿me molesto en ir al gimnasio hoy? ¿Me apetece darlo todo? Creo que la mentalidad es más importante que lo físico, porque puedes exigirle al cuerpo, pero en cuanto piensas: “Llevo mucho tiempo haciendo esto, no sé si me apetece ir al gimnasio hoy, he hecho este calentamiento un millón de veces, hoy no me apetece”, Creo que una vez que eso desaparece y llega la decepción de no estar en el equipo y de no ganar partidos, creo que entonces, ya sabes, la parte física puede que esté ahí, pero no vas a ser capaz de seguir haciéndolo y esforzándote.
«Creo que necesitas ese amor por el juego. Necesitas ese empuje. Necesitas esa determinación, ese objetivo, esa sensación de formar parte de algo en un club y ese impulso por formar parte de algo y ayudar al equipo que te rodea. Probablemente para Cristiano, que persigue los 1.000 goles o lo que sea, creo que esa mentalidad es obviamente muy importante».
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¿Conseguirá Milner otra renovación de contrato en el Brighton?
Milner no ha perdido ni un ápice de su pasión por el fútbol, lo que le ha permitido hacerse con un puesto fijo en el Brighton durante la temporada 2025-26. Ha estado jugando con contratos de un año en el Amex Stadium, y hay muchas posibilidades de que consiga otra renovación que le permita mejorar aún más su ya impresionante trayectoria en los anales de la Premier League.
Specsavers está documentando la transformación del Warley FC en su serie de YouTube «Best Worst Team». No te pierdas a James Milner en el episodio 6 y suscríbete al canal de YouTube «Best Worst Team» de Specsavers para seguir la trayectoria del equipo.
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