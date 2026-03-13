Exclusiva con James Milner: «¡Correr hasta que el primero se maree!» - Cómo el ganador del título de la Premier League, que ha hecho historia, combina lo clásico con lo moderno

Aceptar esos avances ha sido una parte fundamental de la personalidad de Milner. El incombustible centrocampista —que ahora forma parte del proyecto «Best Worst Team» de Specsavers— respondió a GOAL cuando se le preguntó si siempre se había mostrado abierto a nuevas formas de pensar: «Creo que sí. Creo que el cambio nunca es fácil. Siempre he sido curioso. Siempre he hecho preguntas. No voy a hacer lo que me digan solo porque digan que es lo correcto. Voy a cuestionar, voy a preguntar por qué y, ya sabes, dame la información. ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos ahora? ¿Por qué no es mañana? ¿Por qué lo hacemos estos días y no todos los días? Si es algo que está bien, deberíamos hacerlo todos los días en lugar de solo estos días. Así que siempre intento aprender todo lo que puedo.

«Una vez que tienes esa información, ahora tenemos la suerte de contar con la cantidad de gente que trabaja en el club. Cuando empecé, quizá había un par de fisioterapeutas, quizá un masajista a tiempo parcial, algo así, un preparador físico. Y ahora el departamento de preparación física probablemente tiene cinco o seis personas.

«Así que estoy analizando los datos del GPS: ¿cuánto estáis corriendo? Y ya no es solo: “Bien, chicos, hoy es el primer día de pretemporada, vamos a correr hasta que el primero se maree, y cuando el primero se maree, pararemos”. Es: «Bien, hoy vamos a hacer cinco kilómetros y vamos a hacer 750 metros a alta velocidad, y tenéis que alcanzar más del 90 % de la velocidad máxima del día porque es un día de alta velocidad y es una distancia de sprint». Así que hemos avanzado muchísimo desde entonces.

«Y no hay nada correcto o incorrecto, porque creo que se gana mucho con la forma tradicional de “corremos por estas colinas, corremos hasta que te marees”. Esa unión, ese espíritu de equipo de pasar juntos por ese dolor, ese “tengo las piernas completamente destrozadas”, pero sigues adelante. Y lo que se gana con eso... puede que te lesiones más y cosas así, potencialmente. Pero lo que se gana en cuanto a mentalidad y unión, en comparación con cómo lo hacemos ahora, con todo el mundo pegado al ordenador portátil —sabes exactamente cuánto has corrido—, probablemente se pierdan algunas cosas, pero se ganan otras. Me siento muy afortunado de haber vivido las dos caras de la moneda».