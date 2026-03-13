Exclusiva con James Milner: Cómo batir récords en la Premier League con una pizca de agitación y un poco de suerte

Milner ha estado trabajando con el Warley FC, un equipo que solo consiguió una victoria y sufrió 18 derrotas la temporada pasada, encajando 81 goles, y ha sabido aprovechar su gran bagaje de conocimientos. A pesar de todos los éxitos que ha disfrutado a lo largo de los años, él mismo se ha enfrentado a muchos retos.

Al comienzo de su segunda temporada como profesional, fue cedido al Swindon, antes de sufrir el descenso de la Premier League con el Leeds. Esas primeras experiencias contribuyeron a forjar al jugador y a la persona que es hoy.

Cuando se le preguntó cómo afrontó el vertiginoso comienzo de su carrera, Milner respondió: «Pasaron muchas cosas. Obviamente, los entrenadores iban cambiando. El club [Leeds] estaba pasando por una situación financiera un poco complicada. Fui cedido al Swindon durante un mes, volví y, obviamente, descendimos. Y hubo muchas reuniones cuando entramos en administración y todo eso. Y, como joven, te encuentras en una situación un poco diferente a la de los chicos con familia y cosas así. Obviamente, como joven, solo quieres jugar al fútbol. Así que estás metido en ello y creo que eso te endureció. Te hizo centrarte en el trabajo que tenías entre manos.

«Aprendí muchas lecciones muy pronto. Cambiar de entrenador es una de las cosas más difíciles. Llega un entrenador que no te valora tanto como el que te dio la oportunidad de debutar, y entonces te van a ceder y tienes que luchar por tu puesto y volver y cosas así. Luego, un equipo que está pasando apuros, en un gran club de fútbol, los aficionados y el club al que había apoyado toda mi vida, esa presión de no querer descender y hacer todo lo posible. Creo que en esa situación tienes que madurar muy rápido. Estoy bastante seguro de que eso me ayudó a fortalecer mi carácter. Luego fui al Newcastle y la agitación probablemente continuó un poco durante unos años más. Así que, sí, tuve que madurar muy rápido».