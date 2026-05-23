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Barcelona Lyon Champions League 2026 Winners Losers GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

¡Ewa Pajor por fin tiene su medalla! El Barcelona vence al Lyon y conquista su cuarto título de la Liga de Campeones, en una final desgarradora para la estrella de la selección femenina de Estados Unidos, Lindsey Heaps

Winners & losers
Barcelona
OL Lyonnes
Liga de Campeones
E. Pajor
L. Heaps
S. Paralluelo
M. Dumornay
C. Coll
C. Serrajordi
Women's football
FEATURES
Barcelona vs OL Lyonnes

Redención. Eso buscaba el Barcelona el sábado en Oslo. Tras perder la final de la Liga de Campeones el año pasado, los catalanes volvieron a la gran final doce meses después y lograron su objetivo: vencieron 4-0 al Lyon, ocho veces campeón, y recuperaron con rotundidad el título de campeones de Europa.

La final estuvo cargada de historias. Jonatan Giraldez, técnico del Barça en dos de sus tres títulos europeos, esta vez dirigió al Lyon desde el banquillo contrario. Además, desde hace meses se especula sobre el futuro de Alexia Putellas, cuya vinculación con el club catalán expira pronto. ¿Podría ser esta su despedida de la Liga de Campeones con el equipo de su vida? Y, por si fuera poco, estaba en juego el Balón de Oro: Putellas y Melchie Dumornay, las dos mejores jugadoras de Europa este curso, se medían en bandas opuestas. Todo resultaba muy tentador.

Con el partido en marcha, surgieron nuevas historias. Ewa Pajor jugaba su sexta final, tras perder las cinco anteriores —tres contra el Lyon—, y su ansiada victoria era una historia que cautivaba a los neutrales. Rompió el empate justo después del descanso y, al doblar la ventaja, sus celebraciones lo dijeron todo: la espera había terminado.

Antes, Lindsey Horan había creído adelantar al Lyon en quizá su último partido europeo. La estadounidense volverá este verano al Denver Summit de la NWSL, y ver cómo le anulaban el gol que había celebrado con tanto entusiasmo aumentó su desilusión al final del partido.

Luego llegó Salma Paralluelo y puso la guinda. Entre los rumores sobre el futuro de Putellas y el fichaje casi cerrado de Mapi León con el London City Lionesses, pocos hablaron de Paralluelo, pese a que su contrato también vence. El sábado lo recordó: marcó dos goles en tres minutos de descuento y sentenció el partido. Si queda libre este verano, será muy codiciada.

Mientras el Barça celebra su cuarto título europeo y el Lyon lamenta lo que podría haber sido en su búsqueda del noveno, GOAL repasa a los ganadores y perdedores del Ullevaal Stadion...

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Ewa Pajor

    Pajor fichó por el Wolfsburgo a los 18 años como una delantera talentosa pero sin pulir. En una década se convirtió en una de las mejores delanteras de la historia del fútbol femenino, y en 2024 llegó al Barcelona tras marcar 135 goles en 196 partidos en Alemania.

    Conquistó varios títulos en Alemania y ya suma seis desde su llegada a Barcelona hace dos años. Sin embargo, la Liga de Campeones se le había resistido.

    Esta era su sexta final, tras perder las cinco anteriores. En 2016 vio desde el banquillo del Wolfsburgo cómo el Lyon ganaba en los penaltis; en 2018 jugó todos los minutos de la final contra el mismo rival, que acabó perdiendo 4-1 tras prórroga. Dos años después, el OL le rompió el corazón de nuevo con un 3-1.

    En 2023, pareció que la espera terminaba. En Eindhoven 2023 marcó a los tres minutos ante el Barça y el Wolfsburgo ganaba 2-0 al descanso, pero las catalanas remontaron y vencieron 3-2. Tras fichar por el Barça, perdió la final de 2024 por 1-0 contra el Arsenal. ¿Llegaría su momento?

    El sábado, por fin llegó. Diez años después de su primera final, Pajor marcó dos goles que dieron al Barça una ventaja de 2-0 sobre el Lyon en Oslo. Esta vez su equipo no la dejó escapar. Ewa Pajor es campeona de la Liga de Campeones, y vaya si se lo merece.

    • Anuncios
  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Salma Paralluelo

    Pere Romeu, técnico del Barça, debía decidir quién ocupaba la banda izquierda. Caroline Graham Hansen actuaría por la derecha y Pajor por el centro, pero ¿optaría por Claudia Pina o por Paralluelo en ataque?

    Paralluelo no ha sido tan protagonista como Pina, candidata a la Bota de Oro de Liga F, pero en la UWCL ha marcado un gol y dado una asistencia ante el Bayern, mientras que Pina aún no ha influido en la eliminatoria.

    Gracias a ello, Paralluelo conservó su lugar en el once y sentenció el partido con dos tantos en los últimos minutos: el primero, un obús al ángulo; el segundo, con sangre fría ante Endler.

    En medio del debate sobre el futuro de Putellas y León, Paralluelo también acaba contrato este verano. A veces le ha faltado regularidad desde su llegada con 18 años, pero sus momentos de brillantez son extraordinarios. ¿Quiere y puede el Barça mantenerla? Sea como sea, su valor ha subido y atrae a muchos otros grandes clubes.

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Lindsey Heaps

    Las lágrimas de Lindsey Horan al final del partido del sábado lo decían todo. La jugadora de 31 años dejará el Lyon este verano para regresar a Estados Unidos e incorporarse al nuevo Denver Summit de la NWSL, tras cuatro años en el OL y ocho en Europa. Pionera para las estadounidenses al otro lado del Atlántico, tuvo la oportunidad de cerrar este capítulo de su carrera de manera digna. La victoria la habría convertido en la primera jugadora de la selección estadounidense en ganar dos veces la Liga de Campeones.

    Parecía encaminar el Lyon hacia ese éxito al marcar a los 14 minutos, pero el VAR anuló el tanto y las celebraciones se esfumaron.

    La derrota significó un final amargo para Heaps en Lyon. Fue clave en el título de 2020 y aún puede despedirse con la liga la próxima semana, aunque este partido era más especial. Así, quizá se cerró su etapa en la Champions.

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Cata Coll

    Rara vez hay porteras entre las nominadas al Balón de Oro, pero Cata Coll probablemente aparecerá en la lista preliminar de este año. Ya fue candidata al Trofeo Yashin en 2025 y, tras su gran actuación en la final del sábado, su primera nominación al Balón de Oro parece inminente.

    A sus 25 años, Coll aún comete errores al atrapar centros, pero en Oslo mostró por qué es la número uno en el Barcelona y en la selección española.

    Realizó cuatro paradas y mantuvo su portería a cero en un partido más igualado de lo que indica el marcador. Destacó una gran mano ante Wendie Renard en los primeros minutos y una parada a Selma Bacha justo antes del descanso. En la segunda parte, frustró a Vicki Becho y mostró gran serenidad en los uno contra uno.

    Pajor y Paralluelo acapararán los titulares, pero Coll fue clave en el triunfo del Barça.

  • Clara Serrajordi Barcelona Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Clara Serrajordi

    La decisión más difícil de Romeu fue el mediocampo. ¿Aitana Bonmati, con solo una titularidad tras cinco meses de lesión? ¿Vicky López, habitual esta temporada? ¿O la joven Clara Serrajordi?

    La joven ya había sido la elegida en la vuelta de semifinales contra el Bayern, cuando el trío Guijarro-Putellas-López no encontró el equilibrio. Aquella victoria 4-2 selló el pase a la final, así que Romeu repitió confianza en ella el sábado. Serrajordi se mostró cómoda en el partido más importante de su corta carrera.

    El Lyon presionó en la primera parte e impidió que el Barça encontrara su ritmo, pero la joven completó todos sus pases antes del descanso y gestionó bien la presión. En la segunda parte mantuvo su toma de decisiones rápida y clara, y con su movilidad y capacidad para asumir responsabilidades ayudó al Barça a imponer su juego.

    Romeu confiaba en su capacidad para gestionar el partido, y la joven respondió confirmando su gran futuro.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Melchie Dumornay

    Melchie Dumornay ha sido una de las mejores jugadoras esta temporada, por lo que llegó a la final del sábado como candidata al Balón de Oro. Sin embargo, en Oslo no tuvo su mejor partido y sigue sin ganar la Liga de Campeones.

    Tocó mucho el balón, generó ocasiones y, a menudo, pareció la más peligrosa del Lyon; aun así, no encontró tiros claros, pues el Barça neutralizó su influencia.

    Ganará la Liga de Campeones y, quizá, el Balón de Oro, pues es una de las mejores y aún es joven. De momento, la espera continúa.