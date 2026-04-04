Ethan Nwaneri, cedido por el Arsenal, lanzó una advertencia al entrenador del Marsella por sustituir a Mason Greenwood, sancionado

Greenwood se ha consolidado como el referente indiscutible del ataque del Marsella desde su llegada procedente del Manchester United en 2024. Con 15 goles y cuatro asistencias en 26 partidos de la Ligue 1, el inglés solo está por detrás de Joaquín Panichelli, del Estrasburgo, en la clasificación de goleadores. Sin embargo, la suspensión y la lesión de Greenwood han supuesto un quebradero de cabeza táctico para Habib Beye. La ausencia del prolífico extremo supone un duro golpe para el impulso del Marsella, lo que obliga al entrenador a recurrir a su joven banquillo en busca de una solución temporal para mantener su carrera europea.