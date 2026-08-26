La progresión de Kambwala en Castellón se vio alterada después de que se perdiera la mayor parte de la campaña 2025-26 por una grave rotura en el isquiotibial izquierdo, que le limitó a solo dos apariciones en toda la temporada. Antes de su marcha a España, el ex canterano del Manchester United ya había sufrido importantes contratiempos físicos, incluido un parón de once meses por lesión poco después de unirse al Manchester United procedente del Sochaux en octubre de 2020. A pesar de esos contratiempos, el ex internacional juvenil, que hizo de forma memorable su debut en la Premier League con el primer equipo bajo las órdenes de Erik ten Hag contra el West Ham United, sigue siendo un proyecto muy bien valorado.