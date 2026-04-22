«Estrondoso, de verdad»: Manuel Neuer, del Bayern de Múnich, está encantado con una estrella del Leverkusen

Flekken frustró varias ocasiones del Bayern y mantuvo la emoción en la semifinal de la Copa hasta el final. En el 22’, Harry Kane abrió el marcador para los bávaros. Las intervenciones del guardameta mantuvieron vivo el sueño del Bayer hasta el final, cuando Luis Díaz sentenció con el 2-0.

«Mark Flekken nos mantuvo en el partido», elogió el técnico del Leverkusen, Kasper Hjulmand. Flekken, con cinco años en el SC Freiburg, llegó el pasado verano al Bayer 04 procedente del FC Brentford por once millones de euros. El guardameta holandés, actualmente segundo de la Oranje, tiene contrato con el Werkself hasta 2028.

Pese a ello, el propio Flekken admitió ante Sky que no fue su mejor partido con el Leverkusen. Consideró que su mejor actuación fue en la victoria 2-0 contra el Manchester City en la fase de grupos de la Champions a finales de noviembre: «Allí ganamos, hoy perdimos; por eso no puede ser el mejor», afirmó el guardameta de 32 años.