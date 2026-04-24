El viernes por la mañana, el periódico Münchner Abendzeitung informó que el FC Bayern y Neuer acordaron extender su contrato hasta 2027. El portero titular, de 40 años, compartirá la portería la próxima temporada con su suplente, Jonas Urbig.
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«Estoy un poco sorprendido»: Christoph Freund desmiente los rumores sobre Manuel Neuer en el FC Bayern
«Es la primera vez que lo oigo», respondió Freund en rueda de prensa. «A menudo parece que los medios saben más que nosotros. No ha habido conversaciones, así que me sorprende y no sé de dónde ha salido». Freund destacó el continuo «diálogo» con Neuer sobre su futuro.
Neuer se recuperó de dos desgarros musculares y brilló en la ida de cuartos de la Champions ante el Real Madrid (2-1) y en la semifinal de Copa contra el Bayer Leverkusen (2-0). No obstante, en la vuelta contra el Real Madrid (4-3) cometió dos errores costosos.
Manuel Neuer: «Por ahora, todo va bien»
Neuer planeaba anunciar su futuro cerca de su 40.º cumpleaños, en marzo, pero lo pospuso por sus lesiones. Tras ganar al Leverkusen dijo: «Por ahora no voy a anunciar nada, pero las cosas pintan bien».
Según Sport Bild, el Bayern ya prepara un plan por si Neuer se retira: fichar un guardameta suplente con experiencia para Urbig, como Daniel Heuer Fernandes, del Hamburgo SV.
Por ahora no hay novedades sobre el futuro del tercer portero, Sven Ulreich, mientras que los cedidos Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart) y Daniel Peretz (25, FC Southampton) podrían ser vendidos.