Tras analizar la ventaja psicológica del título nacional y a sus poderosos rivales, Odegaard afirmó: «Conocemos la calidad del equipo; la hemos mostrado durante mucho tiempo. Ganar la Premier League, quizá la liga más difícil del mundo, nos da mucha confianza.

Sabemos quiénes somos y lo que podemos lograr. Ahora enfrentamos a un gran equipo, pero confiamos en nuestro juego y en los resultados que podemos conseguir.

Nuestro objetivo es ser nosotros mismos y centrarnos en lo que podemos controlar. Es un partido importante, pero estamos preparados. Creo plenamente en el equipo y en lo que podemos hacer en el campo.

«Fue increíble ganar el título. Todo lo que vivimos para lograrlo lo hace aún más especial. Hacerlo con este grupo es increíble. Fue un día precioso que recordaremos siempre.

«Fue una sensación especial y nos da energía. El ambiente para esta final es genial; estamos listos para volver a la carga».