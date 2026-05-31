«Me entristece no haberme despedido en el último partido», escribió el jugador de 27 años en Instagram, dirigiéndose a los aficionados del LFC. «Por entonces aún no sabía que sería la última vez que luciría esta camiseta ante vosotros». Sus palabras reflejan que Konaté se sorprendió por el fracaso de las negociaciones contractuales con el Liverpool.

Las negociaciones para renovar su contrato, que expiraba, se alargaron varios meses, pero hace solo unas semanas todo parecía encaminado. A mediados de abril, tras ganar el derbi al Everton, afirmó: «Ha habido conversaciones con el club y estamos a punto de llegar a un acuerdo». L'Équipe añadió que solo quedaban detalles, y él concluyó: «Todo el mundo lo ha deseado y vamos por buen camino».