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Lauren Hemp Man City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

«Estoy muy contenta de haberme quedado»: Lauren Hemp, estrella de las Lionesses, habla sobre su rechazo al Barcelona, el fin de la espera del Manchester City por el título de la WSL y la posibilidad de conquistar la FA Cup

Manchester City Women
L. Hemp
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Brighton & Hove Albion Women vs Manchester City Women
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Hace dos años, con su contrato en el Manchester City a punto de acabar, parecía que Lauren Hemp se iría. El Barcelona estaba muy interesado en la estrella inglesa y al City se le acababa el tiempo para retener a una jugadora que, llegada con 17 años, se había convertido en una de las mejores extremos de Europa. Al final se quedó y, tras lograr su primer título de la Superliga Femenina, afirma a GOAL que tomó la decisión correcta.

Hemp llegó al City en 2018. Ganó la FA Cup y la Copa de la Liga, pero se quedó a las puertas del título de la WSL y su experiencia en la Liga de Campeones fue breve y frustrante.

«Cuando vine a renovar, sabía que este es el club con el que quiero ganar. Como no habíamos sumado muchos trofeos últimamente, siempre pensaba: “Quiero ganar, ahora necesito ganar”», recuerda.

Sin embargo, mantuvo la fe: «Confíe en el club y en mis compañeras, y por eso me quedé; sabía que pronto podríamos competir y ganar».

A principios de este mes llegó ese momento: el City ganó la WSL por primera vez desde 2016. «Estoy orgullosa de mi decisión», añade. «Estoy muy contenta de haberme quedado y de haber trabajado tan duro para ganar [la WSL], como lo ha hecho todo el mundo».

La futbolista de 25 años asegura que este título es solo «el comienzo». El domingo buscará añadir otro trofeo a su palmarés cuando el City enfrente al Brighton en la final de la FA Cup, un título que no conquistan desde hace seis años.

Hemp busca mejorar su récord de tres victorias en cuatro finales en Wembley, y lograrlo con el City sería muy significativo. Aunque los títulos no han llegado tanto como el club y sus jugadoras desearían, todas confían en que eso cambie ahora, incluida Hemp.

  • Man City Women 2025-26Getty Images

    Una remontada espectacular

    El City ganó la WSL con comodidad: a principios de febrero ya tenía 11 puntos de ventaja y, pese a algún tropiezo, aseguró el título una jornada antes. Sin embargo, su ruta a la final de la FA Cup fue complicada.

    Los tres primeros partidos fueron fáciles: el City venció 11-0 en conjunto al Bournemouth, Sheffield United y Birmingham City. Sin embargo, en semifinales perdía 2-0 contra el campeón Chelsea a falta de cinco minutos.

    Mary Fowler recortó distancias con un gran gol, Khadija Shaw igualó en el descuento y, tras los rumores sobre su fichaje por el Chelsea, la jamaicana completó la remontada en la prórroga (3-2).

    «Teníamos suplentes que salían y marcaban la diferencia, jugadoras que cambiaban de posición; fue un partido de locos. ¡En un momento dado pensé que me había roto la nariz!», recuerda Hemp. «Pero eso demuestra que podemos remontar cualquier cosa, sin importar el marcador ni el reloj.

    El equipo nunca se rinde. Con el 2-0 miré a todas y nadie estaba desanimada; pensábamos: “Tenemos un trabajo que hacer y lo vamos a hacer”. Marcamos el primero y nuestra confianza se disparó».

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  • Madison Haley Brighton Women 2025-26Getty Images

    Una espina clavada

    Era el segundo partido de una emocionante jornada de semifinales, tras la remontada del Brighton, que perdió 2-0 ante el Liverpool pero ganó y alcanzó su primera final de la FA Cup. Los Seagulls llegaban con una racha sólida: habían empatado 1-1 con Arsenal y Manchester United, vencido 3-2 al City y ganado 2-0 a los Gunners en cuartos de final. Han alcanzado su mejor forma en el momento oportuno, algo que Hemp y el City sufren tras perder en la costa sur el mes pasado.

    «Son un equipo muy difícil de batir», señala la estrella inglesa. «Juegan muy bien al fútbol, pero también tienen una gran mentalidad. En los duelos es difícil superarlas: son muy físicas y cuentan con individualidades fantásticas, como Fran Kirby, con quien he jugado mucho en la selección inglesa y es fundamental para ellas».

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    Actitud y mentalidad

    Hemp respeta al Brighton, pero confía en su equipo de cara al viaje del domingo a Wembley.

    «Son un rival difícil, pero también sabemos que no jugamos nuestro mejor fútbol en esos partidos», afirma, recordando la reciente derrota ante las Seagulls y las tres victorias por la mínima logradas desde que Dario Vidosic dirige al Brighton.

    «Cuando estamos en nuestro mejor momento, podemos ganar a cualquiera, así que es importante mantener esa actitud y mentalidad de cara a ese partido».

  • Lauren Hemp Man City Women WSL trophy 2025-26Getty Images

    ¿Te has quedado con ganas de más?

    Tras esa confianza se esconde un hambre insaciable despertado por el triunfo en la WSL. Levantar el trofeo fue una gran alegría para un City que falló por diferencia de goles en 2024, por dos puntos en 2021 y por el cambio al sistema de puntos por partido en 2020, tras liderar cuando la pandemia detuvo la temporada. Tras cuatro años sin títulos, las jugadoras quieren revivir esa sensación, empezando por la final del domingo.

    «Quiero volver a ganarlo y revalidar el título el año que viene, y el resto del equipo también tiene esa hambre», explica Hemp. «Hemos tenido una temporada fantástica y lo justo es terminarla de la mejor manera.

    Llegar a la final fue un gran esfuerzo; el partido contra el Chelsea fue duro, pero lo remontamos y eso muestra la mentalidad y determinación del equipo. Nunca nos rendimos y eso nos dio nuestro primer título. Ojalá nos ayude a conseguir el siguiente».

  • El próximo trofeo

    Añadir al título de la WSL una victoria en la FA Cup sería extraordinario. El Chelsea lo consiguió cuatro veces en sus seis años de dominio, consolidándose como potencia al ganar 13 de los 18 títulos nacionales entre 2019 y 2025 y llegar a otras tres finales. Si el City quiere iniciar un ciclo de triunfos, ganar el domingo es el primer paso.

    ¿Qué hace creer a Hemp que el City puede lograrlo y, a la larga, hacer de la victoria una costumbre? Ella ya vivió algo parecido con Inglaterra, donde ayudó a las Lionesses a romper el techo de cristal al ganar la Eurocopa 2022, y luego mantuvieron su lugar en la cima con la final del Mundial 2023 y otro título europeo el año pasado. Si el City está rompiendo ese techo, ¿qué le hace creer que puede mantenerse arriba?


    «Cuando ganas, todos quieren repetir esa sensación. Los últimos días han sido inolvidables y eso nos impulsará hasta la próxima temporada», afirma Hemp.

    «Ganar la liga este año nos da una herramienta extra para afrontar cada temporada. Con Inglaterra pasó lo mismo tras la primera Euro: sabíamos que todas irían a por nosotras, pero eso nos motivó a seguir sumando.

    Cuando llegas a ese techo y te preguntas: “¿Cómo puedo llegar más alto?”. Eso es lo que buscaremos el año que viene; ganar la liga es nuestro nuevo listón. Ahora apuntamos a la Liga de Campeones. Esto es solo el principio, no el fin de un ciclo. Es el comienzo de algo aún más grande».

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    Ocasión especial

    Queda un último partido antes de pensar en la próxima temporada. Wembley espera al City, estadio que Hemp conoce bien: marcó en la final de la FA Cup 2018 (3-0 al West Ham) y jugó en la victoria sobre el Everton un año después.

    La victoria en la final de la Eurocopa 2022 en ese mismo escenario le aporta más recuerdos positivos que negativos, aunque el City cayó en prórroga ante el Chelsea en esta competición hace cuatro años.

    «Me encanta ir a Wembley», afirma Hemp radiante. «Es un gran evento y he vivido momentos muy buenos allí. Espero poder vivir otro más».

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