«Estoy muy cansado»: Pep Guardiola insiste en que dejar el Manchester City es «la decisión correcta» tras un emotivo último partido

Tras una década histórica al frente del equipo, Guardiola reconoció su agotamiento al marcharse. «Estoy muy cansado. Lo he dado todo. Lo hemos conseguido. Los recuerdos de Barcelona y el Bayern son inigualables, pero los de estos diez años superan a cualquier otro lugar», afirmó.

Desde su llegada en 2016, dirigió 593 partidos, con 423 victorias, 77 empates y 93 derrotas. Aun así, subrayó que las relaciones humanas valen más que los trofeos: «Sin ellos me habrían despedido, pero no es ver los trofeos en casa lo que me hace feliz. Son los recuerdos y los vínculos que he tenido desde el primer día con la ciudad, el cuerpo técnico y los jugadores».