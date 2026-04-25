La falta de rotaciones ha generado tensión: los suplentes están frustrados por la escasez de minutos. Guardiola lo admitió, pero recordó que, con solo un gol encajado en cinco partidos, prefiere mantener el mismo once.

«Los jugadores que no juegan no están muy contentos», admitió. «En los últimos cinco o seis partidos hemos encajado solo un gol.

Ahora debo pensarlo, porque hoy, en el segundo día tras el partido contra el Burnley, la gente siempre está cansada y estamos un poco agotados. Algunos fisioterapeutas me han advertido que cuide a ciertos jugadores por su historial y para evitar lesiones. Si alguien se lesiona ahora, se acabó. Quiero tener a todos disponibles para el Everton hasta el final».