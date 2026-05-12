Al hablar de su nuevo contrato, Flick admitió que todo había sido rápido, pero agradeció la confianza del club.

«¿Se ha anunciado esto? Lo siento, pero he tenido muchas cosas en la cabeza», dijo a los periodistas. «Estoy muy agradecido al club por la oportunidad de seguir como entrenador hasta 2028. El club puede rescindirlo, y yo también».

«Del año opcional hablaremos más adelante. En estos días he confirmado que estoy en el lugar correcto. Ahora debemos seguir ganando e intentar de nuevo conquistar la Liga de Campeones. Agradezco mucho la confianza del club».