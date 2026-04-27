Simons expresó su dolor en Instagram y no ocultó su consternación. Escribió: «Dicen que la vida puede ser cruel y hoy así lo siento. Mi temporada acabó de golpe y aún lo asimilo. Tengo el corazón destrozado. No tiene sentido. Solo quería luchar por mi equipo y ahora me han arrebatado esa oportunidad… junto con el Mundial.

Representar a mi país este verano ya no será posible. Me llevará tiempo aceptarlo, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo. Juntos ganaremos esta batalla. Recorreré este camino guiado por la fe, con fuerza, resiliencia y convicción, mientras cuento los días para volver. Tened paciencia. TTP. COYS».



