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«Estoy desconsolado»: Xavi Simons publica un emotivo mensaje tras confirmarse que la temporada del lesionado jugador del Tottenham ha terminado y que no podrá disputar el Mundial
Un golpe devastador para el club y el país.
Simons confirmó lo que los hinchas del Tottenham temían: se rompió el ligamento cruzado anterior y estará de baja hasta ocho meses. La lesión ocurrió en Molineux, cuando el mediocampista de 23 años chocó su rodilla con Hugo Bueno peleando un balón. Visiblemente afectado, fue retirado en camilla tras recibir atención médica. La noticia afecta a los Spurs, inmersos en la lucha por el descenso, y a la selección de Países Bajos, pues Simons se perderá el Mundial de este verano en Norteamérica.
Un emotivo mensaje para los aficionados
Simons expresó su dolor en Instagram y no ocultó su consternación. Escribió: «Dicen que la vida puede ser cruel y hoy así lo siento. Mi temporada acabó de golpe y aún lo asimilo. Tengo el corazón destrozado. No tiene sentido. Solo quería luchar por mi equipo y ahora me han arrebatado esa oportunidad… junto con el Mundial.
Representar a mi país este verano ya no será posible. Me llevará tiempo aceptarlo, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo. Juntos ganaremos esta batalla. Recorreré este camino guiado por la fe, con fuerza, resiliencia y convicción, mientras cuento los días para volver. Tened paciencia. TTP. COYS».
La creciente crisis de lesiones de los Spurs
Simons es el último en sumarse a la lista de lesiones del club. Las opciones son muy limitadas, ya que el pilar defensivo Cristian Romero estará de baja dos meses por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior. Wilson Odobert sigue de baja por su lesión de rodilla, y Dejan Kulusevski aún no ha jugado este curso por problemas físicos persistentes. Además, se espera que el veterano defensa Ben Davies haya jugado su último partido, pues su contrato vence durante su recuperación de una fractura de tobillo. Con el centro médico de Hotspur Way al límite, los servicios médicos del club corren contra el reloj para devolver a los veteranos al campo y ayudar a evitar el descenso.
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Aumenta el temor al descenso para los Spurs
Tottenham, 18.º en la Premier con cuatro jornadas por jugar, lucha por evitar el primer descenso desde 1992. A dos puntos de la salvación, encara un tramo final complicado ante Aston Villa, Leeds United, Chelsea y Everton, en su intento por evitar el primer descenso a Segunda desde 1992. La baja de Simons llega en el peor momento para el Tottenham: con él fuera, la presión sobre el resto de la plantilla aumenta. James Maddison ya está en el banquillo, pero, según se informa, aún no tiene la forma física para ser titular.