«Siempre pensé que jugar constantemente era la solución, pero ahora estoy contento con mi papel de aspirante», declaró Kim al medio coreano Footballist.
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«Estoy contento con mi papel»: ¿Insiste un jugador del FC Bayern que podría ser traspasado en quedarse?
Kim fichó por el Bayern de Múnich en 2023 procedente del Nápoles y fue titular en sus dos primeras temporadas, pero ahora es el tercer central, por detrás de Upamecano y Tah. «Nunca había estado tanto tiempo sin jugar, así que al principio fue difícil. Pero con el tiempo he visto el lado positivo», reconoció el surcoreano.
Además, reconoce que los descansos le benefician dada la intensidad del Bayern: «Confío en mi velocidad y nuestro juego exige mucho físicamente, así que creo que esta situación es positiva».
- AFP
Min-jae Kim podría dejar el Bayern si llega una oferta adecuada.
Aunque Kim tiene contrato con el Bayern hasta 2028, ya se le consideraba candidato a la venta en el pasado mercado de invierno. Se sabe que el FCB no pondría obstáculos al jugador de 29 años si recibiera una oferta adecuada; sin embargo, a pesar de los interesados de renombre, Kim se quedó en la Säbener Straße.
En invierno decidió esperar, pero su situación no ha mejorado y Tah y Upamecano siguen siendo titulares. El Bayern mantiene su postura: con una oferta adecuada, Kim podría marcharse en verano.
Juventus, Milan y los grandes clubes turcos (Fenerbahçe, Galatasaray y Besiktas) lo siguen. La Juve ya se ha puesto en contacto con él, y el Bayern pediría unos 30 millones de euros por su traspaso.
Min-jae Kim volverá al banquillo en Leverkusen.
El Bayern pagó 50 millones de euros al Nápoles por Kim en 2023. Esta temporada el central sigue jugando con regularidad pese a haber perdido protagonismo: ha sido titular en cinco de los seis últimos partidos de la Bundesliga.
En total, Kim suma 32 partidos (un gol, una asistencia) en la temporada 2025/26, pero en los encuentros clave suele ser suplente. Todo indica que el miércoles volverá al banquillo en la semifinal de la Copa DFB contra el Bayer Leverkusen.
- Getty Images Sport
Min-jae Kim: sus estadísticas con el FC Bayern de Múnich
Juegos
111
Goles
5 asistencias
Asistencias
3
Tarjetas amarillas
10
Tarjetas amarillas-rojas
1