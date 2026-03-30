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Johnny Cardoso GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Estoy aquí para demostrarlo»: Johnny Cardoso afronta una concentración decisiva en marzo con el objetivo de trasladar su buen rendimiento en el Atlético de Madrid a la selección estadounidense

Analysis
USA
J. Cardoso
Atlético Madrid
FEATURES
USA vs Portugal
Amistosos
M. Pochettino
Primera División

Cardoso sabe que se le acaba el tiempo en la selección estadounidense, pero cree que ahora se encuentra en mejores condiciones para dar lo mejor de sí mismo.

ATLANTA -- Cristian Roldán está allí sentado, por si acaso, pero Johnny Cardoso no lo necesita. Es tímido, sí, pero tiene algo que demostrar, al menos en parte, a sí mismo. El inglés es la tercera lengua de este centrocampista nacido en Nueva Jersey y criado en Brasil, pero la domina mejor de lo que él mismo está dispuesto a reconocer. No había necesidad de que Roldan tradujera; Cardoso quiere hablar, y quiere hacerlo por sí mismo.

«Está mejorando», dice riendo ante una mesa redonda de periodistas.

Cardoso también está mejorando, pero ¿hasta dónde puede llegar? Con el Mundial en el horizonte, al hombre más misterioso de la selección estadounidense se le acaba el tiempo para demostrar quién es.

Desde fuera, siempre ha habido la sensación de que hay dos versiones del centrocampista. Una es la del jugador que actualmente triunfa en el Atlético de Madrid, disputando los partidos más importantes con uno de los clubes más grandes del mundo. Se trata de un jugador que ha demostrado su valía al más alto nivel, uno que está listo para jugar los cuartos de final de la Liga de Campeones poco después de que termine el parón internacional.

La otra es un poco más difícil de analizar, pero, a pesar de sus nervios, Cardoso está dispuesto a hablar de ello. Está dispuesto a abrirse y hablar de su versión en la selección estadounidense. Esa versión ha tenido dificultades para cuajar del todo. Esa versión es la que ha dejado a los aficionados al fútbol estadounidense desconcertados sobre cómo un jugador tan bueno a un lado del Atlántico puede parecer tan diferente al otro.

Con un inglés impecable, Cardoso responde a esa pregunta lo mejor que puede, pero la respuesta no llegará en una rueda de prensa en Atlanta. Llegará sobre el terreno de juego, ante 60 000 aficionados, en estos últimos partidos antes del Mundial. Dio un primer paso el sábado por la noche contra Bélgica. Sin embargo, incluso ahora, Cardoso sigue siendo una especie de enigma, uno que podría acabar marcando la diferencia en los partidos que más importan.

En este punto del ciclo, cualquier jugador que aspire a ir al Mundial está bajo presión. Quizá la presión sea mayor para Cardoso, que sabe que le espera una lucha para demostrar al mundo que es quien realmente cree que es.

«Solo quiero ser yo mismo», afirma. «No siento presión porque nadie me vea jugar. Solo quiero ser yo mismo dentro del campo. Por supuesto, quiero estar ahí y quiero mostraros a todos el mismo nivel que tengo con el Atleti. Estoy aquí para demostrarlo.

«Diría que siempre necesito demostrar mi valía. Para mí, siempre es bueno tener esta mentalidad. Por supuesto, estoy preparado para ello. Estoy listo para vivir el Mundial, pero sé que eso depende de lo que demuestre en el campo».

Ahora es el momento de demostrarlo, y Cardoso lo sabe mejor que nadie.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BRUGGEAFP

    Johnny, del Atlético

    Esta temporada, el rendimiento de Cardoso con su club es difícil de pasar por alto. Tras su fichaje por el Real Betis, por el que se pagaron, según se informa, 35 millones de dólares, ha disputado 13 partidos de La Liga y otros siete en la Liga de Campeones. Tras superar las lesiones que le afectaron al inicio de su andadura en Madrid, se ha adaptado muy bien a su papel en el centro del campo del Atlético.

    Desde el comienzo del nuevo año, se ha convertido en una pieza clave, siendo titular en partidos importantes contra equipos como el Tottenham, el Real Madrid y el Barcelona. En los momentos más decisivos del Atlético de Madrid, se ha depositado la confianza en su centrocampista estadounidense de primer año. En general, la ha correspondido.

    «Ha sido un gran fichaje para mí», afirma. «Desde el principio, pensaba que tenía la capacidad de demostraros a todos que tengo la calidad necesaria para estar ahí. Antes del inicio de la temporada fue un poco duro. Estaba sufriendo algunas lesiones, pero lo más importante es que, al final de la temporada, me siento en forma, me siento bien y estoy listo para cualquier cosa contra la que tengamos que luchar».

    Esa palabra, «luchar», está entretejida en el ADN del Atlético de Madrid. A pesar de todos los recursos de los dos grandes de España, el Barcelona y el Real Madrid, el Atlético siempre ha encontrado la manera de mantener el ritmo. Lo ha conseguido formando equipos con la combinación perfecta de lucha y talento. El hecho de que el entrenador Diego Simeone fichara a Cardoso lo dice todo, ya que su incorporación fue una señal de que el legendario técnico creía que el centrocampista poseía lo suficiente de ambas cualidades para ayudar al equipo.

    «Es un tipo muy intenso cada día, no solo en el partido», dice Cardoso riendo cuando se le pregunta por Simeone. «Diría que tengo suerte de trabajar con él, y me está convirtiendo en un mejor jugador, no tengo ninguna duda. Por supuesto, es un placer. Tiene una trayectoria en el fútbol, como jugador y como entrenador, así que siempre es bueno estar rodeado de gente que ya ha hecho historia».

    Eso es lo que Cardoso se propone hacer: hacer historia. En concreto, está ansioso por hacer historia con la selección de Estados Unidos. Por desgracia para él, el camino hasta ahora ha sido accidentado, ya que, a pesar de sus éxitos en el club, nunca le ha salido del todo bien a nivel internacional.

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  • Johnny Cardoso USMNT vs TurkeyGetty Images

    La selección masculina de fútbol de Estados Unidos pasa apuros

    De las 23 convocatorias que Cardoso ha recibido con la selección estadounidense, hay una de la que tiene que hablar. No puede evitarlo. Tiene que reflexionar sobre el partido contra Turquía.

    «Fue un momento difícil», afirma. «Todo el mundo vive momentos buenos y malos, así que simplemente pasé página e intenté trabajar tan duro y tanto como pude para ser mejor, para mejorar y para que los equipos también mejoraran».

    Para muchos, ese partido fue el recuerdo más definitorio del centrocampista de 24 años. Había sido convocado para la selección de Mauricio Pochettino en la Copa Oro, en un verano que, con suerte, le permitiría salvar la imagen que se tenía de él. En cambio, esa imagen se vio aún más empañada gracias a una mala decisión.

    Con la selección estadounidense ganando 1-0, Cardoso tenía la posesión dentro de su propia área. Metió la pata. Su intento de pase cruzado rebotó en Arda Güler, superó a Matt Freese y entró en la portería: un momento de pesadilla que no hizo más que amplificar el ruido a su alrededor.

    Las críticas ya se habían ido acumulando, con peticiones para que Cardoso ofreciera por fin una actuación emblemática con la selección y estuviera a la altura de su potencial aparentemente ilimitado. En ese momento, no lo hizo, y no fue fácil de aceptar.

    «Estas cosas pasan», dice. «Estamos aquí para vivirlo, para olvidar y aprender de los errores que cometimos y ser mejores».

    El error en sí mismo dolió. Lo que dolió aún más fue que Cardoso no pudiera rectificarlo. Fue titular en el siguiente partido contra Suiza, una derrota por 4-0. Luego, en la Copa Oro, jugó un total de 11 minutos, ya que las lesiones descarrilaron su verano y, en última instancia, su otoño. No hubo una oportunidad real de responder, ni de cambiar opiniones, ganar confianza y ofrecer el tipo de actuación que realmente necesitaba ofrecer.

    Ese reto tendría que esperar hasta marzo.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Una actuación memorable?

    En vísperas del partido de la selección estadounidense contra Bélgica, se le preguntó a Mauricio Pochettino por Cardoso. Su respuesta dejó claro que era consciente de lo que se decía y que él también tenía muchas ganas de ver al centrocampista dar lo mejor de sí mismo con la camiseta de la selección.

    «Recordáis la última actuación de Johnny con la selección», dijo Pochettino. «El problema es que es difícil encontrar recuerdos recientes de su rendimiento en la selección. Si os digo Gio Reyna, diréis: “Contra Paraguay, marcó un gol hace unos meses”. Por eso decimos que hay que tener cuidado al evaluar al jugador. Por eso esta es una gran oportunidad para Johnny, porque está rindiendo muy bien en el Atlético de Madrid.

    «Es importante que los jugadores no solo vengan a vivir la experiencia, sino que estén en la convocatoria, que ayuden en el campo, que luchen por jugar. Eso es lo importante. Por eso espero que Johnny tenga la oportunidad de demostrar mañana y contra Portugal que puede jugar y rendir, de dejar huella y crear buenas sensaciones, tal y como ha intentado hacer aquí con la selección. Eso es realmente importante».

    Cardoso parecía estar a la altura del reto. Contra Bélgica, completó 45 minutos sólidos, de los más serenos que ha tenido con la camiseta de la selección estadounidense. Completó sus 13 pases, realizó una fantástica entrada ante un contraataque de Kevin De Bruyne y recuperó el balón en varias ocasiones. Salió en una sustitución prevista en el descanso, con la selección estadounidense empatada a 1-1, antes de que se desatara el caos en la segunda parte, que acabó en derrota por 5-2.

    «Para mí, ha sido mucho tiempo», dijo sobre su regreso a la selección 24 horas antes de cuajar esa actuación, «pero siempre me he repetido a mí mismo que solo tengo que trabajar duro para demostraros a todos que tengo el nivel necesario para volver a la selección, estar aquí, disfrutarlo con mis compañeros y estar listo también para el Mundial».

    Continuó: «Siempre es un gran paso representar a un país, así que, por supuesto, es un gran equipo, pero el placer que tenemos de representar a nuestro país es enorme. Hay que demostrarlo también en el campo».

    Aún queda mucho por demostrar y muchas preguntas por responder.

  • United States v Switzerland - International FriendlyGetty Images Sport

    El verdadero Johnny

    Así pues, incluso ahora, cuando solo queda un partido para que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) dé a conocer su convocatoria para el Mundial, ese debate sigue siendo relevante. ¿Quién es el verdadero Johnny? ¿Es de fiar, fiable y constante? ¿Se puede contar con él para jugar en el Mundial y, tal vez, incluso como titular?

    Es uno de los temas clave de la preparación de la selección estadounidense para el Mundial. Estados Unidos cuenta con un mediocampista defensivo, Tyler Adams, cuyo historial hace que valga la pena confiar en él. El resto parece estar compitiendo por jugar a su lado. Tanner Tessmann, Cristian Roldán, Aidan Morris y Sebastián Berhalter están todos en la pugna. Yunus Musah es uno de los que observan desde lejos, esperando una oportunidad. Y luego está Cardoso, un jugador con el potencial de cambiar el rumbo del partido, para bien o para mal, en el Mundial.

    Cardoso cree que las cosas serán diferentes de aquí en adelante porque él mismo es diferente. Ya no es el jugador que llegó por primera vez a la concentración de la selección estadounidense en 2020 con un inglés limitado y muchos motivos para estar nervioso. Ha hablado con Pochettino sobre cómo puede ayudar al equipo. Está dispuesto y es capaz de hacer lo que sea necesario.

    «Puedo jugar en cualquier posición en el centro del campo», afirma. «Estoy aquí para ayudar al equipo, así que, aunque él necesite que juegue como delantero, ¡estoy listo!».

    Cardoso se siente más preparado que nunca para este momento, y el mero hecho de que hable de ello es una buena señal de que podría tener razón.

    «Ahora mismo soy una persona muy diferente», afirma. «Estoy aquí para aprender con los chicos cada día, así que para mí es importante vivir estas semanas, estas concentraciones con ellos y poder compartir también mi experiencia. Comparto mis —no sé— mis momentos y mi vida, y aprendo las mismas cosas. Aprender, escucharlos, me hace mejor persona.

    «Soy un chico tímido. No hablo mucho, ni siquiera en portugués, español o inglés, así que me siento muy bien por estar aquí y hacer esta entrevista».

    La charla termina, Cardoso da la mano y se marcha con una sonrisa en la cara. Ya ha superado un reto, pero los más grandes están por llegar.


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