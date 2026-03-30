«Estoy aquí para demostrarlo»: Johnny Cardoso afronta una concentración decisiva en marzo con el objetivo de trasladar su buen rendimiento en el Atlético de Madrid a la selección estadounidense

ATLANTA -- Cristian Roldán está allí sentado, por si acaso, pero Johnny Cardoso no lo necesita. Es tímido, sí, pero tiene algo que demostrar, al menos en parte, a sí mismo. El inglés es la tercera lengua de este centrocampista nacido en Nueva Jersey y criado en Brasil, pero la domina mejor de lo que él mismo está dispuesto a reconocer. No había necesidad de que Roldan tradujera; Cardoso quiere hablar, y quiere hacerlo por sí mismo.

«Está mejorando», dice riendo ante una mesa redonda de periodistas.

Cardoso también está mejorando, pero ¿hasta dónde puede llegar? Con el Mundial en el horizonte, al hombre más misterioso de la selección estadounidense se le acaba el tiempo para demostrar quién es.

Desde fuera, siempre ha habido la sensación de que hay dos versiones del centrocampista. Una es la del jugador que actualmente triunfa en el Atlético de Madrid, disputando los partidos más importantes con uno de los clubes más grandes del mundo. Se trata de un jugador que ha demostrado su valía al más alto nivel, uno que está listo para jugar los cuartos de final de la Liga de Campeones poco después de que termine el parón internacional.

La otra es un poco más difícil de analizar, pero, a pesar de sus nervios, Cardoso está dispuesto a hablar de ello. Está dispuesto a abrirse y hablar de su versión en la selección estadounidense. Esa versión ha tenido dificultades para cuajar del todo. Esa versión es la que ha dejado a los aficionados al fútbol estadounidense desconcertados sobre cómo un jugador tan bueno a un lado del Atlántico puede parecer tan diferente al otro.

Con un inglés impecable, Cardoso responde a esa pregunta lo mejor que puede, pero la respuesta no llegará en una rueda de prensa en Atlanta. Llegará sobre el terreno de juego, ante 60 000 aficionados, en estos últimos partidos antes del Mundial. Dio un primer paso el sábado por la noche contra Bélgica. Sin embargo, incluso ahora, Cardoso sigue siendo una especie de enigma, uno que podría acabar marcando la diferencia en los partidos que más importan.

En este punto del ciclo, cualquier jugador que aspire a ir al Mundial está bajo presión. Quizá la presión sea mayor para Cardoso, que sabe que le espera una lucha para demostrar al mundo que es quien realmente cree que es.

«Solo quiero ser yo mismo», afirma. «No siento presión porque nadie me vea jugar. Solo quiero ser yo mismo dentro del campo. Por supuesto, quiero estar ahí y quiero mostraros a todos el mismo nivel que tengo con el Atleti. Estoy aquí para demostrarlo.

«Diría que siempre necesito demostrar mi valía. Para mí, siempre es bueno tener esta mentalidad. Por supuesto, estoy preparado para ello. Estoy listo para vivir el Mundial, pero sé que eso depende de lo que demuestre en el campo».

Ahora es el momento de demostrarlo, y Cardoso lo sabe mejor que nadie.