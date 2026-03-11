Los medios italianos hablan del «rodillo» bávaro, que habría acabado rápidamente con un Atalanta «claramente superado». También en Inglaterra, España y Francia se felicita al campeón alemán tras el 6-1. Una selección de las opiniones de la prensa.
Traducido por
«Estos bávaros dan miedo»: la prensa internacional se inclina ante la demostración de poderío del FCB contra el Atalanta de Bérgamo
Reacciones de la prensa tras la goleada del Bayern contra el Atalanta en la Champions League: ITALIA
Tuttosport: «El Bayern de Múnich es una apisonadora, el Atalanta queda eliminado tras el 1-6 en Bérgamo».
Gazzetta dello Sport: «¡Atalanta, así no se puede! Humillado en casa por un Bayern imparable: seis goles en contra, y podría haber sido mucho peor».
Goal Italia: «Olise sobresaliente, Gnabry imparable, Luis Díaz electrizante y Jackson sobresaliente, el Atalanta se vio claramente superado».
Corriere della Serra: «A los alemanes, que dejan inicialmente en el banquillo a Kane y Musiala, les bastan 25 minutos para destruir las esperanzas del Atalanta. Con tres goles por tiempo, el Bayern de Múnich ya vuela hacia los cuartos de final».
- AFP
Comentarios de la prensa sobre la gala de la Champions League del Bayern contra el Atalanta: FRANCIAL'Equipe: «El Bayern de Múnich arrolla al Atalanta de Bérgamo en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones».
Comentarios de la prensa sobre la gala de la Champions League del Bayern contra el Atalanta: INGLATERRA
BBC: «Michael Olise brilló en ausencia de Harry Kane, cuando el Bayern de Múnich derrotó claramente al Atalanta en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones».
ESPN: «El Bayern en racha goleadora: seis tantos en la goleada en Bérgamo».
- AFP
Reacciones de la prensa al espectáculo del Bayern contra el Atalanta en la Champions League: ESPAÑA
AS: «Este Bayern da miedo: con una victoria por 6-1 a domicilio contra el Atalanta, el Bayern reafirma una vez más sus aspiraciones al título. Musiala volvió a brillar».
Marca: «La pesadilla de Alphonso Davies empaña la gala del Bayern: el canadiense entró en el campo en Bergamo en el descanso, pero tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas tras solo 25 minutos».
Mundo Deportivo: «El Bayern arrolla al Atalanta y espera ahora al Real Madrid o al Manchester City. El campeón alemán ha demostrado a Europa con su fútbol arrollador que es un serio aspirante al título de la Liga de Campeones, al barrer al Atalanta en los octavos de final con una sensacional victoria por 6-1».
El País: «¡El Bayern es un torbellino! En un partido memorable, el Bayern de Múnich se asegura en Bérgamo el pase a cuartos de final».
Comentarios de la prensa sobre la gala de la Champions League del Bayern contra el Atalanta: AUSTRIA
Hoy: «El Bayern celebra una goleada: espectáculo de goles en Madrid: el Bayern de Múnich derrota al Atalanta de Bérgamo por 6-1».
Kronen Zeitung: «El Bayern de Múnich humilla al inferior Atalanta».