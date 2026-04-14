Antes de la vuelta de cuartos contra el Atlético, el técnico Hansi Flick hizo historia en el Barça: alineó el once más joven del club en eliminatorias de la Liga de Campeones, con una media de 24 años y 347 días.
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¡Esto nunca se había visto! Hansi Flick logra una primicia en la historia del FC Barcelona tras la eliminación ante el Atlético de Madrid
Para ello, modificó su once inicial en tres posiciones con respecto a la derrota por 0-2 de la ida. En lugar de Marcus Rashford, Robert Lewandowski y Pau Cubarsi, sancionado con tarjeta roja, fueron titulares Gavi, Fermín López y Ferran Torres. La incorporación de este último, en particular, no tardó en dar sus frutos.
Tras un error de Clement Lenglet, Torres cedió el balón a Lamine Yamal, que a los cuatro minutos marcó el 1-0 y empató la eliminatoria. Diecinueve minutos después, aprovechó un pase de ensueño de Dani Olmo y, con un disparo potente al ángulo derecho, igualó el 0-2 de la ida a los 24 minutos.
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Poco después, Fermín López, recién ingresado, cabeceó sin marca tras un pase de Yamal, pero el portero del Atlético, Juan Musso, atajó. En la acción, el guardameta lo golpeó con los tacos en la cara y la nariz. (25’) La sangre brotó abundante y la atención médica detuvo el juego varios minutos, aunque el jugador de 22 años pudo seguir.
La pausa benefició a los rojiblancos: nada más reanudarse, Griezmann cedió a Llorente y este a Lookman, que marcó el 1-2 (31'). Ese fue el resultado final de un partido muy entretenido también en la segunda parte.
El 3-1 de Ferran Torres en el 55′ fue anulado por fuera de juego. El Barça insistió en busca del tercero, pero el Atlético se apoyó de nuevo en su suplente de lujo, Alexander Sörloth. El noruego entró en el 76 en lugar de Griezmann, despedido con ovaciones, y un minuto después lanzó una diagonal que Eric García cortó con falta clara. Como en la ida, el Barça acabó con diez, aunque esta vez la decisión fue clara.
Con diez, los catalanes siguieron atacando y Araujo falló el 3-1 en el 90+8.
El Barça se despide de la Liga de Campeones, mientras el Atlético espera en semifinales al ganador del Arsenal-Sporting de Lisboa.