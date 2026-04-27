¡Esto nunca se había visto! Gran éxito en la red especial del FC Bayern de Múnich

Los aficionados más activos del FC Bayern ya han protestado en varias ocasiones contra este modelo y se oponen por principio a este tipo de propiedad multiclub. En el Racing, las reacciones ante esta entrada han sido dispares. «Los aficionados están en parte a favor y en parte en contra», declaró recientemente el reconocido periodista deportivo uruguayo Damian Herrera a SPOX. «Sin embargo, aparte de algunas discrepancias en las redes sociales, no tengo constancia de ninguna protesta».

En casi tres años de alianza «a simple vista no ha cambiado mucho» en el club, añade. Se ha invertido en la cantera, pero no ha habido refuerzos destacados para el primer equipo. El éxito actual no se basa en fichajes caros: según Transfermarkt, la plantilla del Racing vale unos ocho millones de euros, muy por debajo de la de Peñarol (41 millones).

Desde entonces, algunos jugadores han fichado por equipos europeos: Tomás Verón Lupi (25) jugó en el Grasshoppers y ahora está cedido en Nacional; Anderson Rodríguez (19) y Mauro Marichal (18) se incorporaron al Innsbruck este invierno. Ambos se destacaron en el Red&Gold Global Trophy, torneo que el Bayern organizó en noviembre para sus socios y otros invitados.

Aunque aún no ha llegado ningún futbolista de Racing al primer equipo bávaro, sí lo hizo Bara Sapoko Ndiaye, de los Gambinos Stars, que ya jugó tres partidos y este fin de semana fue titular contra el FSV Mainz 05.