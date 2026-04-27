El fútbol uruguayo es un duopolio: Peñarol y Nacional acaparan casi todos los títulos. Por eso destaca más que un club modesto como Racing Club de Montevideo se interponga en su camino. A dos jornadas del final, el Racing ya tiene el Apertura, el primer título nacional de su historia. Tras perder en la primera fecha, ganó nueve de los doce siguientes y ahora le saca siete puntos al segundo.
Traducido por
¡Esto nunca se había visto! Gran éxito en la red especial del FC Bayern de Múnich
En el sistema de ligas uruguayo, la Apertura es uno de los dos torneos semestrales. Racing se clasificó para los playoffs por el título, que se disputarán en otoño. En semifinales enfrentará al ganador de la Clausura y, en la final, al equipo con más puntos en el año por el título de 2026. El Nacional es el actual campeón.
Red&Gold Football: la red del FC Bayern
El Racing, clásico del fútbol uruguayo, regresó a Primera en 2022 tras un breve descenso. Poco después, Red&Gold Football —sociedad del FC Bayern y el LAFC de la MLS desde 2023— se convirtió en su accionista mayoritario.
Su objetivo es adquirir o asociarse con clubes para potenciar la detección y desarrollo de talentos a nivel mundial. En tres años, bajo la dirección del responsable de cantera Jochen Sauer, han creado una red global que ya cubre los cinco continentes. Además del Racing, integran la estructura la academia Gambinos Stars (Gambia), el Jeju SK FC (Corea del Sur) y el SD Aucas (Ecuador).
Además, el LAFC se asoció con el Wacker Innsbruck y, en 2024, adquirió la mayoría del Grasshoppers Zürich. Por su parte, el Bayern colabora en Alemania con el SSV Ulm (tercera división) y el SpVgg Unterhaching (liga regional). En total, la red ya cuenta con diez sedes.
La racha de éxitos del Racing no se basa en fichajes caros
Los aficionados más activos del FC Bayern ya han protestado en varias ocasiones contra este modelo y se oponen por principio a este tipo de propiedad multiclub. En el Racing, las reacciones ante esta entrada han sido dispares. «Los aficionados están en parte a favor y en parte en contra», declaró recientemente el reconocido periodista deportivo uruguayo Damian Herrera a SPOX. «Sin embargo, aparte de algunas discrepancias en las redes sociales, no tengo constancia de ninguna protesta».
En casi tres años de alianza «a simple vista no ha cambiado mucho» en el club, añade. Se ha invertido en la cantera, pero no ha habido refuerzos destacados para el primer equipo. El éxito actual no se basa en fichajes caros: según Transfermarkt, la plantilla del Racing vale unos ocho millones de euros, muy por debajo de la de Peñarol (41 millones).
Desde entonces, algunos jugadores han fichado por equipos europeos: Tomás Verón Lupi (25) jugó en el Grasshoppers y ahora está cedido en Nacional; Anderson Rodríguez (19) y Mauro Marichal (18) se incorporaron al Innsbruck este invierno. Ambos se destacaron en el Red&Gold Global Trophy, torneo que el Bayern organizó en noviembre para sus socios y otros invitados.
Aunque aún no ha llegado ningún futbolista de Racing al primer equipo bávaro, sí lo hizo Bara Sapoko Ndiaye, de los Gambinos Stars, que ya jugó tres partidos y este fin de semana fue titular contra el FSV Mainz 05.