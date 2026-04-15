¡Esto nunca había pasado en el Real Madrid! Álvaro Arbeloa hace historia en la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich

En definitiva, para los blancos y para Bellingham está en juego salvar una temporada hasta ahora desastrosa tanto en Liga como en Copa. A nueve puntos del Barça con solo siete jornadas por delante, la Liga parece perdida, y en Copa cayeron en segunda ronda ante el Albacete. Fue el primer partido de Arbeloa tras la dimisión de Xabi Alonso después de perder la Supercopa.

Bellingham cree que en Múnich tienen la última oportunidad para “olvidar todo lo malo de la temporada”. Fueron baja los jugadores clave Aurelien Tchouameni (sancionado por tarjetas) y el portero Thibaut Courtois (lesionado), además del defensa Raúl Asencio por gastroenteritis.

Además, la crisis de juego persiste: llevan tres partidos sin ganar, lo que hace tambalear el banquillo de Arbeloa.

Una eliminación en Múnich podría costarle el puesto. Quizás por eso se mostró demasiado belicoso antes del enfrentamiento decisivo: «Tuvimos muchas ocasiones y concedimos pocas. Ahora nos vamos a Alemania con la convicción de ganar allí y, si hace falta, morir».