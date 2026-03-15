«Esto no es digno de un club de talla mundial»: Dietmar Hamann arremete contra el FC Bayern

El domingo, el FCB confirmó a Sky su intención de recurrir ante el Tribunal Deportivo de la DFB la sanción impuesta a Díaz. Tal y como están las cosas, el jugador de 29 años se perdería por sanción el próximo partido de la Bundesliga contra el Union Berlin, que se disputará el sábado. «Observamos con preocupación la evolución de las últimas semanas. La actuación en Leverkusen fue el punto álgido de una fase en la que nos hemos enfrentado una y otra vez a decisiones cuestionables. Ya sea en el HSV, en Dortmund o en Leverkusen, se han producido una y otra vez jugadas polémicas que a menudo nos han perjudicado», declaró el presidente del Bayern, Jan-Christian Dreesen, sobre la apelación. Añadió: «La DFB debe mejorar el nivel de actuación de sus árbitros. Que Christian Dingert admita su error es loable, pero eso por sí solo no nos ayuda.»

Por su parte, el exentrenador de la Bundesliga Friedhelm Funkel (entre otros, del Eintracht de Fráncfort y del 1. FC Colonia) también expresó su incomprensión ante la medida del Bayern: «El hecho es que el Bayern no va a tener ningún éxito con esta apelación. No sé por qué lo hacen», dijo Funkel en Sky90 y se expresó en una línea similar a la de Hamann: «Solo hablan desde su punto de vista, de que se les ha perjudicado, y no de que otros clubes también se ven perjudicados. Hay que decir que el FC Bayern también se ha beneficiado en las últimas semanas de decisiones arbitrales que le han favorecido, contra el Hoffenheim, por ejemplo. La tarjeta roja justo al principio les permitió ganar ese partido con tanta claridad, porque jugaron casi todo el tiempo con un hombre más. Y eso también ocurre en alguna que otra situación, pero entonces no hablan de que se les favorece. Y eso me parece simplemente incorrecto».