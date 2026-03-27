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«¡Esto lo estropea todo!» - Didier Deschamps se pronuncia en contra de las «pausas para refrescarse» tras la victoria de Francia sobre Brasil, en una grave advertencia de cara al Mundial de Norteamérica
Los Bleus superan una expulsión y vencen a una Selecao descoordinada
Francia demostró por qué sigue siendo el equipo a batir en la escena internacional al imponerse por 2-1 a Brasil en un reñido partido disputado en el Gillette Stadium. A pesar de quedarse con 10 hombres en la segunda parte tras la expulsión de Dayot Upamecano, los gigantes europeos hicieron gala de una notable disciplina táctica para resistir la embestida brasileña en los últimos compases.
La precisión de Kylian Mbappé supuso el primer gol con un remate sereno ante Ederson, antes de que Hugo Ekitike duplicara la ventaja. Aunque Gleison Bremer recortó distancias para la Seleção, el equipo de Carlo Ancelotti pareció quedarse sin ideas, incapaz de aprovechar su superioridad numérica, ya que Vinicius Jr. y Raphinha fueron neutralizados por una resuelta zaga francesa.
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Deschamps critica las pausas que rompen el ritmo
Aunque el resultado fue positivo, Deschamps se mostró furioso por la prueba de las pausas obligatorias para hidratarse durante el partido. El francés argumentó que suprimir las pausas para hidratarse, que se producen a los 22 minutos de cada tiempo, altera de manera fundamental la integridad competitiva del fútbol de alto nivel, ya que ayuda a los equipos que se encuentran bajo presión.
«Es bueno para vosotros, la cadena, tener la pausa publicitaria, pero esos tres minutos cambian el partido... Da igual el equipo, si están en racha, tres minutos lo arruinan todo», dijo Deschamps.
«Puede ayudar si no estás jugando bien, pero si estás a punto de quebrantar el espíritu del rival».
Añadió: «Jugamos cuatro periodos, aunque siempre haya un descanso».
Elogios para sus jugadores
Deschamps, sin embargo, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo a pesar de jugar con 10 hombres, y destacó que la comprensión táctica de sus jugadores permitió al equipo mantener su solidez y asegurar la victoria.
«Es un buen resultado porque se trata de Brasil», explicó. «Hace once años sufrimos una dura derrota (3-1); en aquel momento había una diferencia significativa entre ellos y nosotros. No diría que la diferencia se ha invertido, pero lo que fuimos capaces de hacer en la primera parte, y más tarde cuando nos quedamos con 10 hombres: el control técnico, la compenetración técnica entre los centrocampistas y los cuatro delanteros... son aspectos interesantes.
Hubo muchos cambios de posición sin que ello afectara al rendimiento general del equipo. Mientras haya una buena compenetración técnica entre los jugadores frente a un equipo brasileño cauteloso que intentó hacernos daño en las transiciones de defensa a ataque y en los contraataques, sí, estoy satisfecho».
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¿Y ahora qué?
A continuación, los Bleus se prepararán para enfrentarse a Colombia el domingo. Deschamps intentará mantener la racha positiva de su equipo de cara al próximo Mundial, donde se enfrentarán en el Grupo I a Senegal, Noruega y al ganador de la ronda de repesca.