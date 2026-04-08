«¡Esto es una basura!»: La superestrella del Real Madrid es duramente criticada por una jugada en la derrota ante el Bayern de Múnich

Keane, crítico con Alexander-Arnold, cuestionó al entonces jugador del Liverpool. El año pasado, cuando ya se vislumbraba su fichaje por el Madrid, Keane puso en duda en el podcast Stick to Football la idoneidad del inglés para el equipo blanco: «Si Trent Alexander-Arnold ficha por el Real Madrid, que tenga suerte, como si en el Real no supieran defender», cuestionó ya entonces sus cualidades defensivas.

Tras 21 años en el LFC, fichó por el Madrid el verano pasado por diez millones de euros. Con frecuencia lesionado, aún no ha convencido: suma cinco asistencias en 23 partidos.

Lo positivo: tres de esas cinco asistencias las ha conseguido en los tres últimos partidos; también brilló como creador de juego contra el Bayern y dio el pase para el 1-2 definitivo de Kylian Mbappé (minuto 74). «Antes del partido hablamos de cómo teníamos que correr por detrás de su defensa, con trayectorias por detrás de sus laterales, y vi una oportunidad allí», explicó Alexander-Arnold sobre su asistencia en CBS. «Vi correr a Kylian, le pasé el balón con mucha fuerza y él lo hizo muy bien».

Sin embargo, Tuchel lo marginó de los amistosos ante Uruguay (1-1) y Japón (0-1) para dar oportunidad a otros jugadores. «No se trata de lo que Trent no nos puede aportar», dijo el seleccionador alemán. «Sé muy bien lo que Trent puede hacer y cuáles son sus puntos fuertes».

Tuchel no lo ha convocado desde junio pasado, cuando el madridista jugó su partido más reciente de los 34 que lleva con Inglaterra. En la recta final de la temporada, Alexander-Arnold intentará convencer a Tuchel para estar en el Mundial.