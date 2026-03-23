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«Esto es un escándalo»: el Real Madrid vuelve a arremeter contra los árbitros de La Liga tras la tarjeta roja a Federico Valverde contra el Atlético
Valverde, expulsado en la victoria por 3-2 en el derbi de Madrid
Tras encajar un gol de Ademola Lookman en el minuto 33, el Real Madrid protagonizó una remontada enérgica que le llevó a ponerse 3-1 por delante gracias a un doblete de Vinicius Junior y otro tanto de Valverde. Sin embargo, Nahuel Molina recortó distancias para el Atlético antes de que Valverde fuera expulsado por un golpe a Baena.
La decisión del árbitro José Luis Munuera Montero fue revisada y confirmada por el árbitro asistente de vídeo, y el informe del partido del árbitro señaló posteriormente que Valverde «propino una patada a un rival, sin estar a distancia de golpeo, empleando una fuerza excesiva».
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«Un escándalo y una vergüenza»
El Real Madrid ya ha utilizado anteriormente Real Madrid TV como medio para presionar a los árbitros en España, y volvió a aprovechar la ocasión tras la victoria del domingo para arremeter contra el arbitraje e insistir en que una tarjeta amarilla habría sido suficiente.
«Esto es un escándalo, es una vergüenza, eso resume esta acción. Es una falta clara de tarjeta amarilla, es flagrante, pero si recordamos lo que pasó en Pamplona podemos entender esto y por qué el VAR no lo señaló», dijeron.
«Se va a decir que el problema es Real Madrid TV, que hacen vídeos. Hacemos esto para denunciar que esto nunca puede ser tarjeta roja, es una amarilla de manual. Baena toca el balón, lo aleja, y por eso Valverde no lo toca. No intentó arruinar el derbi, intentó arruinar al Real Madrid, que no es lo mismo. Luego veremos ‘Tiempo de Justificación’, donde puede que incluso estén de acuerdo con él.
«Estoy seguro de que justificará esta acción y dirá que tanto el árbitro como el responsable del VAR tenían razón. Esto no puede ser; no se debe expulsar a un jugador por esto. Luego intentarán vendernos un montón de tonterías, hablarán de intensidad, de que no hay balón. Por supuesto que hay balón, pero Valverde no puede alcanzarlo porque Baena lo toca».
Arbeloa agradece al árbitro su «explicación»
Aunque no estaba de acuerdo con la decisión, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, agradeció a Munuera Montero que le diera una explicación.
Dijo: «Demostramos carácter y fortaleza mental. Tuvimos que sufrir con un jugador menos. Tengo una opinión diferente sobre la tarjeta roja, pero le agradezco a José Luis que viniera a explicarme por qué lo expulsó. Pudimos llevarnos los tres puntos, que era lo que queríamos.
Me dijo que fue una entrada con excesiva fuerza y yo no lo considero así. No hay intención de hacer daño ni de lesionar al rival. Es mi opinión, diferente a la suya. Pero vino a explicármelo y se lo agradezco. A veces se agradece, aunque no cambie nada. La tarjeta roja lo complicó todo y tuvimos que sufrir mucho. Cada victoria es un punto de inflexión. Ahora viene la lucha por la liga. Objetivo cumplido».
- AFP
Valverde estará disponible para el próximo partido de la Liga de Campeones
La tarjeta roja supone un duro golpe para el Madrid, que ahora tendrá que prescindir de Valverde en sus dos primeros partidos de liga tras el parón internacional. No obstante, el versátil centrocampista estará disponible para el choque de cuartos de final contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, en el que el gigante español buscará su decimoquinta corona europea, con la que ampliaría su récord.
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