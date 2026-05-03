«Esto es inaceptable»: el contundente mensaje de Lionel Messi a sus compañeros del Inter Miami tras ver cómo los actuales campeones de la MLS Cup desperdiciaban una ventaja de tres goles y acababan perdiendo ante el Orlando City

La frustración de Messi fue evidente cuando se marchó directo al túnel tras el partido, pero el defensa Ian Fray reveló después el severo discurso del capitán. En declaraciones a la prensa, Fray describió el ambiente del vestuario y el claro ultimátum de su líder: «Nuestro capitán habló y nos soltó un buen sermón. Nos animó para el próximo partido y dijo que esto es inaceptable. Todos coincidimos: no debe repetirse».



