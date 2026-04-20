«Esto demuestra cómo es el equipo»: Curtis Jones critica al Everton por insinuar que habrían celebrado estar a dos puntos del Liverpool tras uno de sus «peores años»

«Esto muestra lo que somos nosotros y lo que son ellos», dijo Jones a la cadena. «Están celebrando estar a solo dos puntos de nosotros en uno de nuestros peores años. Si creen que eso es un trampolín, pues... pffft, no sé qué decir». El comentario llegó tras una tarde de júbilo para los Reds, que se colocaron ocho puntos por encima de sus rivales gracias al gol de la victoria de Virgil van Dijk en el minuto 110.

La victoria refuerza la opción del Liverpool de acabar entre los cinco primeros y lograr la Liga de Campeones, objetivo mínimo del equipo de Arne Slot en una temporada turbulenta.

«No pensamos en los equipos que nos están alcanzando. Solo miramos hacia adelante y sabemos que tenemos que jugar en la Liga de Campeones», añadió Jones.