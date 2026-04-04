«¡Este encajaría bien en el BVB!». Según Kevin Großkreutz, el sucesor de Serhou Guirassy tiene que convertirse en una estrella en ascenso de la Bundesliga

«Estaría genial. Creo que es un buen tipo y sabe de dónde viene. Encajaría bien en el BVB», comentó con entusiasmo Großkreutz en el podcast «Viertelstunde Fußball» de su amigo Fisnik Asllani, quien actualmente tiene contrato con el TSG Hoffenheim hasta 2029, pero que, según Großkreutz, «no encaja del todo en el club en el que está ahora».

En cambio, al jugador de 37 años, que disputó más de 230 partidos con los amarillos y negros, le gustaría ver a Asllani en Dortmund. «Sería genial. Podría ser un jugador del Dortmund», continuó Großkreutz, quien también le recomendó personalmente al internacional kosovar el cambio de equipo.

«Hubo un titular que decía que Asllani podría fichar por el BVB», recuerda Großkreutz. «Entonces le escribí: “Ven de una vez. ¡Mira, mejor que aquí no se puede estar!”». Y es que el excentrocampista del BVB «escribe con él a menudo. Nos conocimos en algún sitio y desde entonces hemos mantenido el contacto de vez en cuando».