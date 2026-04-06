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«Este día quedará grabado en mi memoria»: Cristiano Ronaldo da una lección de clase con un gesto sincero hacia el delantero brasileño tras la goleada del Al-Nassr
Una promesa cumplida en el campo
Durante el partido del Al-Nassr contra el Al-Najma en la Liga Profesional Saudí del viernes, el delantero brasileño Felippe Cardoso se acercó al capitán del Al-Nassr, Ronaldo, para pedirle su camiseta.
La leyenda portuguesa no se limitó a asentir con la cabeza y marcharse; se detuvo para leer con atención el nombre y el número de Cardoso en la espalda de su camiseta. Este gesto deliberado, con el que se aseguró de identificar correctamente al rival con el que se encontraría para el intercambio tras el pitido final, demostró un nivel de respeto que caló hondo en el exjugador de la Casa Pia.
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El momento «inolvidable» de Cardoso
Fiel a su palabra, una vez finalizado el partido, Ronaldo buscó a Cardoso para entregarle el preciado recuerdo, lo que dejó al delantero brasileño emocionado por el encuentro con su ídolo.
Cardoso recurrió a las redes sociales para compartir su alegría, publicando una fotografía de la emblemática equipación amarilla y azul del Al-Nassr. «Por desgracia, no fue un buen resultado para nuestro equipo, pero este día quedará grabado en mi memoria», escribió el delantero en una emotiva historia de Instagram tras el partido.
Brillantez individual en medio de las dificultades del equipo
Aunque el Al-Najma se encuentra actualmente en la parte baja de la tabla, Cardoso ha sido uno de los pocos rayos de luz del equipo saudí. En la derrota por 5-2 ante el Al-Nassr, logró marcar un gol y dar una asistencia, demostrando que puede competir al mismo nivel que el máximo goleador de la historia del fútbol, quien anotó dos tantos para el equipo local.
Desde que se incorporó a su actual club tras una etapa en Portugal con el Casa Pia entre 2023 y 2024, Cardoso ha mostrado un estado de forma impresionante. En solo siete partidos, el brasileño ha sumado tres goles y tres asistencias, demostrando que está haciendo todo lo posible para sacar a su equipo del atolladero del descenso.
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La incansable búsqueda de Ronaldo de los 1.000 goles
Para Ronaldo, la noche no fue más que un paso más hacia el objetivo definitivo de su carrera. Sus dos goles fueron una prueba más de que, a sus 41 años, el futbolista no tiene ni mucho menos dicho su último partido. Sigue acercándose al increíble hito de los 1.000 goles como profesional, un objetivo que parece cada vez más inevitable con cada partido que disputa el Al-Nassr.
Ronaldo suma ya 967 goles, lo que le deja a solo 33 goles de alcanzar la marca de los 1.000 goles en su carrera.