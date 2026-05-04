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Man Utd-Liverpool W+LsGetty/GOAL
Richard Martin

Traducido por

¿Estás viendo esto, Rubén Amorim? Ganadores y perdedores: Michael Carrick y el Manchester United obtienen la recompensa definitiva por creer en Kobbie Mainoo, pero los problemas de Arne Slot y el Liverpool siguen sin resolverse

Winners & losers
Manchester United
Liverpool
Premier League
K. Mainoo
M. Carrick
A. Robertson
Manchester United vs Liverpool
A. Slot
FEATURES

Para el Manchester United, la primera parte contra el Liverpool fue un paseo dominical: dos goles en 14 minutos y poco peligro rival. La segunda parte se convirtió en una batalla de bar tras una pinta de más. Al final, el local Kobbie Mainoo puso el punto final.

Matheus Cunha y Benjamin Sesko dieron al United una ventaja temprana que recordaba a las goleadas que el Liverpool les había propinado en los últimos cinco años (5-0 y 7-0). Sin embargo, los locales desperdiciaron la ventaja tras dos errores de Amad Diallo y Senne Lammens, que aprovecharon los certeros Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo.

Afortunadamente para los locales, apareció Mainoo, su único canterano, para marcar con calma el gol de la victoria desde fuera del área. Hace solo unos meses su futuro en el club parecía incierto por la tozudez de Ruben Amorim, pero ahora se le ve como el futuro del United. Lo mismo vale para Michael Carrick, que ya merece un contrato fijo con Sir Jim Ratcliffe tras asegurar la Champions en su tercera temporada como copropietario.

Para Liverpool, en cambio, Andy Robertson fue el peor en su despedida de Old Trafford y Arne Slot volvió a excusarse tras perder contra un grande.

GOAL repasa a los ganadores y perdedores de Old Trafford...

  • Kobbie Mainoo Man Utd 2:1Getty Images

    GANADOR: Kobbie Mainoo

    En un duelo donde el orgullo local importa tanto, solo dos de los 22 titulares eran de Manchester o Liverpool. Si un conocido entrenador portugués siguiera al mando, quizá no habría ningún representante local en el United. Mainoo no solo completó la plantilla: jugó con pasión y, cuando tuvo la ocasión, marcó un gol de gran calidad para dar la victoria.

    En la primera parte fue el eslabón clave entre defensa y ataque; en la segunda retrocedió ante el empuje del Liverpool, pero en el tramo final volvió a acelerar con un fútbol ofensivo y emocionante. Otros en su lugar habrían enviado el balón a la grada, pero él lo controló, imaginó un pase y, con el interior del pie, lo colocó en el ángulo inferior.

    Podría haber marcado el segundo en el añadido, pero prefirió asistir a Diogo Dalot, cuyo remate se marchó alto. No importó. Mainoo ya había demostrado por qué el United le ha atado con un contrato de cinco años: es el futuro del centro del campo.

    • Anuncios
  • Andy RobertsonGetty

    PERDEDOR: Andy Robertson y los fracasos del Liverpool

    Andy Robertson ha dado muchas alegrías a la afición del Liverpool en este clásico: desde la goleada 5-0 en Old Trafford en 2021 hasta la paliza 7-0 en 2023, en la que fue clave. Pero su actuación descuidada y lenta hoy muestra por qué dejará el club al terminar su contrato este verano, una forma triste de despedirse de una de sus mayores rivalidades.

    Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes lo desbordaron con facilidad, y hasta Dalot lo superó en una pobre primera parte. No extrañó que, apenas dos minutos después del empate del Liverpool, Slot lo reemplazara por Milos Kerkez, señal de que el escocés podía arruinar el esfuerzo del equipo.

    Tampoco brillaron Jeremie Frimpong, Alexis Mac Allister, quien regaló el balón a Mainoo, ni Florian Wirtz, quien solo aportó un disparo desviado.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    GANADOR: Michael Carrick

    El entrenador interino, como de costumbre, evitó comentar sobre su posible contratación definitiva, pero su palmarés habla por sí solo. Ha ganado 10 de los 14 partidos desde que sustituyó a Amorim, y si la temporada hubiera empezado con él al mando, su equipo lideraría la clasificación. Además, ha vencido a los otros cinco grandes rivales del United y su equipo ha respondido en cada partido clave.

    La segunda parte mostró que aún debe aprender, y su perfil no brilla tanto como el de Luis Enrique o Carlo Ancelotti. Aun así, ya garantizó la clasificación a la Liga de Campeones y el equipo encamina el podio, algo que la afición, tras el decimoquinto lugar del curso pasado, celebra.

    Además, conoce el club a la perfección y saca lo mejor de sus jugadores. Se merece la oportunidad de demostrar que puede llevar al equipo aún más lejos.


  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Arne Slot

    Aunque Liverpool sigue en la lucha por la Liga de Campeones junto al United, este resultado reitera que el club debería cambiar de entrenador este verano. Carrick ha ganado todos los duelos clave, mientras que Slot los ha perdido casi todos. Bajo su mando, el United le endosó un doblete al Liverpool por primera vez en una década, mientras que su equipo cayó tres veces ante el Manchester City con un global de 9-1. Los Cityzens también lograron el doblete ante el Liverpool por primera vez en 23 años.

    Solo han vencido a Arsenal y Tottenham de los “Seis Grandes”, y su triunfo ante los Gunners fue en agosto. Como de costumbre, Slot atribuyó la derrota al arbitraje, citando el gol de Sesko y una jugada del partido contra el United en Anfield en octubre.

    Con Xabi Alonso y Andoni Iraola disponibles este verano, los responsables del Liverpool deben valorar si quieren un técnico con tan pocos resultados en los duelos clave.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    GANADOR: Sir Jim Ratcliffe

    Sir Jim Ratcliffe por fin ha conseguido lo que quería: que el club del que es propietario participe en la competición de clubes más importante. Desde que adquirió su participación de 1.400 millones de libras en los Red Devils, Ratcliffe ha destacado en varias entrevistas la importancia de estar en la Liga de Campeones, ya que es la principal fuente de ingresos y aporta gran prestigio.

    El United no jugaba la Liga de Campeones desde diciembre de 2023, justo cuando Ratcliffe cerró su acuerdo con los Glazer para dirigir el área deportiva. Nunca había escuchado el himno de la competición en Old Trafford desde su palco VIP.

    Sin embargo, el regreso a la competición se produjo a pesar de su gestión, no gracias a ella. Primero confirmó a Erik ten Hag y lo despidió cuatro meses después; luego fichó a Amorim pese a las dudas sobre su sistema y su inexperiencia en la Premier. Sin embargo, los multimillonarios suelen ganar al final y Ratcliffe ya avanza hacia su objetivo de, como dijo Sir Alex Ferguson, «bajar del pedestal» al Liverpool y al City.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP

    PERDEDOR: Rubén Amorim

    En sus ruedas de prensa, Amorim repetía dos ideas: que el Manchester United no estaba para la Champions y que Mainoo no valía para el United. Ambas teorías se han desmentido.

    De haberle dado más oportunidades, Amorim quizá habría logrado el objetivo de entrar entre los cinco primeros. El técnico portugués nunca lo puso de titular en la Premier antes de ser despedido en enero; de haber seguido al mando, Mainoo probablemente estaría negociando con otros clubes en vez de firmar su renovación millonaria.

    Amorim se negó a modificar su esquema para incluirlo y terminó naufragando con sus ideas. El United ya dejó atrás su desastroso y caótico paso y ahora va por mucho más.