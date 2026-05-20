«¡Estas podrían ser las últimas elecciones!»: el candidato a presidente del Real Madrid advierte sobre la «privatización» del club en plena campaña contra Florentino Pérez

Riquelme, presidente ejecutivo del Grupo Cox, ha alertado sobre la futura estructura de propiedad del Real Madrid. En una entrevista con «Expansión», el posible candidato expresó su temor a que el club se aleje de su modelo tradicional, donde el poder reside en los socios. El año pasado, el presidente Florentino Pérez anunció la venta de una participación minoritaria a un tercero, lo que supondría un cambio radical, pues hoy la propiedad pertenece a los socios.

«Podrían ser las últimas elecciones en el Real Madrid porque se avecina la privatización, o eso es lo que se está anunciando», afirmó Riquelme. «Tenemos una obligación ética y moral, aquellos de nosotros que no estamos de acuerdo con esa privatización, de garantizar que el Real Madrid siga perteneciendo a sus socios y que tenga un lugar más especial para ellos».