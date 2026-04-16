La ausencia de Luis Díaz se notó en Anfield el martes. Liverpool extrañó su regate y olfato goleador en la frustrante derrota ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Y aunque toda la temporada ha sido así, con los aficionados lamentando la pérdida de un jugador clave en el título de la Premier del curso pasado, su gran momento en el Bayern solo agrava el pesar de los Reds.

Es cierto que los 75 millones de euros (65 millones de libras/88 millones de dólares) que el Liverpool cobró por un extremo que cumplirá 29 años a mitad de temporada parecían un buen precio, pero el Bayern creía haber hecho un chollo y, a juzgar por su rendimiento, quizá tenían razón.

El miércoles, en el Allianz Arena, marcó su gol 24, el más importante: rompió la resistencia del Real Madrid tras su expulsión.

Mientras sus excompañeros quedaron eliminados, él sigue en carrera y vive su mejor momento.

Para muchos jugadores irse del Liverpool es un paso atrás; en el caso de Díaz, sin embargo, lo ha elevado a otro nivel.