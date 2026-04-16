En el 86, el árbitro Vincic expulsó por doble amarilla al centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga, que había entrado como suplente. El francés retuvo el balón en sus manos tras una falta leve y vio la primera amonestación. Sin embargo, el árbitro no se percató de que ya le había mostrado una amarilla, por lo que terminó expulsándolo. Con un hombre más, el Bayern remontó del 2-3 al 4-3 y avanzó a semifinales, donde enfrentará al París Saint-Germain.
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«Estaría más enfadado con el jugador»: el exentrenador del Barcelona Ronald Koeman no entiende las quejas del Real Madrid tras la expulsión de Camavinga
Antes de la sexta edición de su torneo benéfico de golf en Barcelona, Ronald Koeman —exjugador y exentrenador del Barça, ahora seleccionador de Países Bajos— ofreció una rueda de prensa. Allí habló del partido estelar de la Champions del miércoles.
Al preguntarle si consideraba más responsable del controvertido fallo al jugador o al árbitro, respondió: «Si yo fuera el entrenador, estaría más enfadado con el jugador. Y también un poco con el árbitro, porque él debe tener a la vista la situación de juego», afirmó el neerlandés.
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Ronald Koeman: «Quizás el árbitro haya exagerado»
Koeman explicó lo que, en su opinión, había hecho mal Camavinga: «Debería haber cometido la falta y haber cedido el balón antes de volver a su posición. Al retener el balón, dejó la decisión en manos del árbitro, y eso no se debe hacer», afirmó. «Quizá el árbitro reaccionó de forma exagerada», admitió Koeman.
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¿PSG contra Bayern? «La final de ensueño»
Jugadores y directivos del Real Madrid culparon al árbitro Vincic por la eliminación de la Champions. Medios españoles hablaron de «injusticia» y de un árbitro «repugnante».
Koeman reconoció el gran partido del Bayern, clave en la eliminación del Madrid. Eso sí, lamentó que el FCB se cruce ahora con el PSG en semis: «Era la final soñada, pero el PSG es muy fuerte, igual que el Bayern», admitió. En la otra semifinal se verán las caras Arsenal y Atlético de Madrid.
Próximos partidos del Real Madrid:
21 de abril, 21:30 h Real Madrid - Alavés 24 de abril, 21:00 h Real Betis - Real