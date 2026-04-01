«Estaría dispuesto a rebajar mi salario»: João Cancelo da una pista importante sobre su futuro tras su cesión al Barcelona

Cancelo, formado en la prestigiosa cantera del Benfica, solo disputó un partido con el primer equipo del gigante portugués en la temporada 2013-14 antes de consolidarse como uno de los mejores laterales de Europa en el Valencia, la Juventus y el Manchester City. En unas sinceras declaraciones a Canal 11, el defensa reveló que cualquier posible regreso al Estadio da Luz estaría motivado por el cariño al club más que por una recompensa económica. Afirmó: «Ya he ganado más de lo que esperaba, pero jugar en el Benfica es como el baloncesto: es por amor al juego. Estaría dispuesto a rebajar mi salario».