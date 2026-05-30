Estará en el once inicial de la final de la Liga de Campeones: el FC Barcelona planea fichar a una estrella del Arsenal

Más allá de estas circunstancias, fichar a Hincapié podría ser complicado para el Barça. El ecuatoriano, con 51 partidos con su selección, es titular y pieza clave para Mikel Arteta, quien suele alinearlo en los encuentros más importantes, como la final de la Liga de Campeones contra el PSG este sábado en Budapest. Según el Daily Mail, se siente cómodo en Londres.

El Barça ya fichó al inglés Anthony Gordon (25) y cerrará la llegada de Julián Álvarez (26) y Bernardo Silva (31).

Además, el director deportivo Deco busca un central y, pese a la deuda, este verano podrá invertir fuerte. Alessandro Bastoni, del Inter, fue el favorito, pero ahora su fichaje parece descartado.

Zurdo y polivalente, encaja en el perfil blaugrana. Llegó al Leverkusen en 2021 procedente del CA Talleres por unos 6,5 millones de euros y, bajo la dirección de Xabi Alonso, ayudó al equipo a ganar en 2024 la Bundesliga y la Copa DFB.

Este verano, Hincapie se medirá a Alemania con Ecuador en la tercera jornada del grupo en la Copa América de Estados Unidos, Canadá y México.