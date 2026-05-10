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«Estará en buena forma»: los seguidores de Lamine Yamal reciben un impulso de cara al Mundial tras el pronóstico de su compañero en el Barcelona, Fermín López, sobre su recuperación de la lesión
El camino de Yamal hacia la recuperación en la Copa del Mundo
Los seguidores del Barcelona y de la selección española han estado preocupados por el estado físico de Yamal desde que se le descartó para lo que queda de la temporada nacional. Sin embargo, López ha ofrecido una visión positiva sobre la actitud del joven de 18 años. En declaraciones a Mundo Deportivo, afirmó: «Está bien; cuando te lesionas, al principio es duro, porque es un chico ambicioso al que le gusta aportar en el campo y jugar. Con esta lesión, no podrá jugar hasta el Mundial. Ahora está bien y solo debe centrarse en recuperarse; creo que llegará en buena forma». La confianza de López coincide con el optimismo del seleccionador Luis de la Fuente, quien reveló que el joven entrena tres horas al día para estar listo para la escena internacional.
- AFP
En busca de un título histórico en el Clásico
El Barcelona está a un paso de su 29.º título de Liga. Ganar el próximo Clásico le daría el campeonato, algo que nunca ha logrado venciendo al Real Madrid. López disfruta la ocasión y afirma: «Es un partido que a todos los jugadores nos encanta jugar, un Clásico, sobre todo dada nuestra situación actual. Queremos jugar, dar lo mejor y ganar para los culés».
Aunque un empate también les daría el título, el centrocampista insiste en que el rival es secundario frente a la necesidad de cumplir el objetivo. «No importa, cuanto antes mejor», añadió. «Al final eso es lo importante, hemos sido muy regulares a lo largo del año y tenemos que ganarlo ahora lo antes posible».
La magia de Hansi Flick
López ha sido fundamental en el sistema táctico de Hansi Flick esta temporada, destacando en los partidos clave. Al describir al entrenador alemán, lo elogió por su impacto en el club: «Hansi Flick es una persona cercana, ambiciosa y exigente. Transmite al equipo lo que todos ven. Estamos muy contentos con él; hemos mejorado mucho como equipo y a nivel individual. Todo el grupo está muy contento con él».
El jugador de 22 años también cree que el éxito del equipo se basa en un sólido núcleo de talentos de La Masía. Sobre la opción de lograr dos Ligas seguidas con talento de la cantera, añadió: «El Real Madrid es nuestro mayor rival, con jugadores de mucho nivel. Es un logro extraordinario ganar dos Ligas consecutivas con los jugadores que hemos formado».
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Las aspiraciones de España en el Mundial
De cara al verano, López confía en tener un papel relevante en la selección tras un año destacado con Flick. «Me veo con un papel importante. Luis [de la Fuente] me da mucha confianza y he jugado más en las últimas convocatorias. Creo que he dado un paso más con la selección y estoy muy contento. El seleccionador decide quién juega, pero el simple hecho de estar en el Mundial ya me hace feliz. Tenemos un gran equipo capaz de repetir lo que hicimos en la Eurocopa: ese es nuestro sueño y nuestro objetivo».