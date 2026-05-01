¿Estará el Wrexham pendiente de los demás resultados? Phil Parkinson desvela su postura en la lucha por los play-offs, mientras Ryan Reynolds y Rob Mac esperan con ansias su oportunidad de ascender a la Premier League

En vísperas del histórico encuentro, Parkinson subrayó la importancia de la disciplina táctica y reconoció la magnitud del momento para el club. «Es, sin duda, un partido importante; hemos llegado al último encuentro de la temporada y es fantástico estar en la lucha.

Vamos a darlo todo. La preparación ha sido buena y los chicos están en buena forma, listos para cerrar la temporada con una actuación sólida. Como siempre en partidos clave, hay que desconectar de todo lo demás.

La motivación siempre está, pero hay que concentrarse en los detalles. Es un partido histórico: nunca antes habíamos llegado a la última jornada con opción a meternos entre los seis primeros».