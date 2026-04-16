«Estamos listos»: Declan Rice advierte al Manchester City antes del gran duelo por el título de la Premier League

El avance en la Liga de Campeones refuerza la confianza del Arsenal. El empate sin goles ante el Sporting de Lisboa en el Emirates bastó para avanzar a semifinales, gracias al tanto agónico de Kai Havertz en la ida. Rice resaltó la importancia del logro, especialmente mientras el club busca superar su actuación continental de la temporada pasada.

«Estoy encantado, muy feliz. Ahora queremos ir más allá y llegar a la final», dice a TNT Sports. Sobre el esfuerzo defensivo, añade: «¿Frustrante? No… hemos alcanzado otra semifinal. No importa lo que digan fuera. Solo importa que este grupo y el entrenador sabemos que estamos en otra semifinal».