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«¡Estamos desesperados!» - Peter Schmeichel insta al Manchester United a fichar a la exestrella del Arsenal por 17 millones de libras
El pragmatismo por encima del potencial
Schmeichel considera esencial fichar a Xhaka, ex capitán del Arsenal, para reforzar el centro del campo del United este verano y aportar la experiencia que respalde a jóvenes como Kobbie Mainoo. Xhaka, fichado por el Sunderland al Bayer Leverkusen en 2025 por 17 millones de libras, se ha convertido en pieza clave de los Black Cats esta temporada.
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La necesidad de liderazgo
En el podcast «The Good, The Bad & The Football», Schmeichel defendió con fuerza la llegada del jugador de 33 años a Old Trafford. El exguardameta del United afirmó: «Deberíamos fichar a Xhaka. Mi argumento es que debemos construir el equipo en torno a Kobbie. Casemiro se va, y si fichas a alguien como Wharton o Anderson, siguen siendo jóvenes y no han demostrado nada. Lo que necesitamos, además de Harry Maguire y Bruno Fernandes, es verdadero liderazgo».
Una influencia increíble
Schmeichel destacó la transformación que Xhaka ha aportado al Sunderland como prueba de su calidad e influencia en el campo. Los Black Cats han regresado a la Premier League en la temporada 2025-26 y ocupan el puesto 12, con una pequeña opción de clasificarse para competiciones europeas.
«Cuando veo lo que Xhaka ha hecho por el Sunderland, Xhaka es la razón por la que están donde están», añadió Schmeichel. «Ha estado absolutamente increíble, sus cualidades de liderazgo son excelentes, puede jugar el 80 % de los partidos, es un jugador realmente bueno. Estamos desesperados por tener más liderazgo».
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Una misión de reconocimiento directa
La próxima semana, el United visitará al Sunderland y podrá ver de cerca el rendimiento de Xhaka, quien ha sido titular en 29 partidos de liga esta temporada. Aunque los Red Devils priorizan fichajes jóvenes, como Wharton y Anderson, la experiencia de Xhaka cobra valor mientras Casemiro se acerca a la salida. Con el Mundial de 2026 a la vista, el internacional suizo está en plena forma, aunque el Sunderland podría pedir una cifra elevada por su líder antes del torneo.