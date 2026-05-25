El Arsenal, tras ganar 2-1 al Crystal Palace en su último partido de liga, se proclamó campeón de la Premier League. Las celebraciones fueron intensas, pero Arteta ya exige más a su plantilla de cara a la final de la Europa League contra el PSG del sábado.

El español quiere evitar que las celebraciones afecten a la competitividad. «Esa energía debe fluir; si vamos en contra, será un gran error», afirmó. «Ya hablamos de lo que debemos hacer en Budapest: aprovechar toda la energía para la final y mañana empezaremos a prepararla».