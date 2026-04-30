Tras la épica victoria por 4-5 en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, en la que Olise marcó el 2-2 temporal, Dugarry elogió al jugador de 24 años: «No nos damos cuenta de lo que estamos viviendo: es un jugador extraordinario», declaró en RMC Sport.«Estamos ante el nacimiento de una estrella. Apenas empieza a mostrar su potencial. Tiene algo especial: marca, asiste y es rapidísimo. Es el inicio de algo grande», afirmó Dugarry.
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«Estamos al comienzo de algo grandioso»: el campeón del mundo ya compara a la estrella del FC Bayern de Múnich con Zinedine Zidane
Dugarry, campeón del mundo en 1998 junto a Zidane, comparó al Balón de Oro con la actual estrella del Bayern: «Quizá me esté pasando, pero este chico recuerda a ‘Zizou’: su forma desenfadada de controlar el balón, usar el cuerpo, moverse entre líneas y su visión de juego», afirmó.
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Michael Olise podría estar entre los favoritos al Balón de Oro.
El Bayern fichó a Olise en verano de 2024 al Crystal Palace por 53 millones de euros; hoy vale más de 100 millones. Su contrato, sin cláusula de rescisión, dura hasta 2029. Esta temporada lleva 59 puntos de gol en 47 partidos con el equipo muniqués.
Si el Bayern gana la Champions este curso, Olise podría optar al Balón de Oro junto a Harry Kane.
Debutó con Francia en septiembre de 2024, ha jugado 15 partidos y marcado cuatro goles, y ya tiene su plaza asegurada en la lista de Didier Deschamps para el Mundial.
Las estadísticas de Michael Olise en la temporada 25/26:
Partidos: 47 Minutos jugados: 3671 Goles: 20 Asistencias: 29