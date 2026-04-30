«Estamos al comienzo de algo grandioso»: el campeón del mundo ya compara a la estrella del FC Bayern de Múnich con Zinedine Zidane

Tras la épica victoria por 4-5 en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, en la que Olise marcó el 2-2 temporal, Dugarry elogió al jugador de 24 años: «No nos damos cuenta de lo que estamos viviendo: es un jugador extraordinario», declaró en RMC Sport.

«Estamos ante el nacimiento de una estrella. Apenas empieza a mostrar su potencial. Tiene algo especial: marca, asiste y es rapidísimo. Es el inicio de algo grande», afirmó Dugarry.