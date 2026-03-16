Estallan las tensiones entre Christian Pulisic y Rafael Leão en el vestuario del AC Milan, y el entrenador Max Allegri se ve obligado a intervenir

El origen de la frustración radica en momentos concretos de la segunda parte en los que Leao realizó dos rápidas internadas por detrás del defensa de la Lazio Adam Marusic. En ambas ocasiones, Pulisic tenía la posesión y la oportunidad de lanzar un pase en profundidad que habría dejado a Leao solo ante la portería. Aunque los pases eran difíciles, sin duda estaban al alcance de un jugador del calibre de Pulisic. El lenguaje corporal de Leao dejó claros sus sentimientos, gritando de hecho «estaba desmarcado, pásamela» a través de sus gestos.

No se trató de un incidente aislado de malhumor por parte del número 10, quien ya había mostrado una irritación similar hacia Strahinja Pavlovic en la primera parte, después de que el defensa decidiera disparar en lugar de centrar al internacional portugués, que estaba desmarcado.