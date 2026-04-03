Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
AA review Balogun Aaronson PulisicGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Estadounidenses en el extranjero: Pulisic en busca de goles, Balogun espera su gran momento y Aaronson busca recuperarse

C. Pulisic
F. Balogun
B. Aaronson
AC Milán
Mónaco
Leeds
USA
Borussia Moenchengladbach
FEATURES

Dado que Christian Pulisic atraviesa una racha de sequía goleadora y Folarin Balogun necesita recuperar su olfato de gol, se prevé un fin de semana ajetreado para los estadounidenses que juegan en el extranjero.

Y así termina otra concentración de la selección estadounidense. Siempre resulta interesante ver por qué juegan realmente los futbolistas. Algunos dicen que lo único que les importa son sus clubes, rendir y dar lo mejor de sí mismos para los equipos en los que juegan semana tras semana. Otros afirman que todo gira en torno a jugar con la selección nacional. En los años de Mundial, quizá la atención se centre un poco más en esto último.

Esta ventana de marzo se ha sentido un poco más crucial. Mauricio Pochettino ha insistido en que la competencia por los puestos en la convocatoria de EE. UU. sigue abierta. Es complicado creerle en este aspecto, sobre todo porque en esta ventana ha confiado en gran medida en caras conocidas y no ha obtenido los mejores resultados.

Insistió en que había muchos aspectos positivos que sacar de las dos derrotas ante Portugal y Bélgica. Eso es discutible, pero una cosa está clara: sus mejores jugadores tienen que recuperar pronto su mejor forma.

No hay tiempo que perder. La temporada de clubes es implacable. Los partidos se sucederán a un ritmo frenético, y varios grandes nombres se han visto lanzados directamente al ruedo.

La falta de acierto goleador de Christian Pulisic es preocupante, y un partido importante contra el Nápoles no es el lugar más fácil para recuperar el tacto. Folarin Balogun marcaba goles a mansalva antes del parón y tendrá que recuperar esa forma tras dos semanas complicadas.

Luego está Gio Reyna, a quien probablemente le vendría bien volver a familiarizarse con el balón.

GOAL US repasa las principales historias a seguir entre los estadounidenses en el extranjero este fin de semana...

  • FBL-EUR-C1-MONACO-GALATASARAYAFP

    Folarin Balogun tiene que marcar

    A Balogun no le fue muy bien con la selección estadounidense. Contra Bélgica, su actuación fue notablemente ineficaz. Para ser justos, eso no fue culpa suya. La selección estadounidense le lanzaba balones a los pies y le pedía al delantero que actuara como pivote, en lugar de desempeñar el papel de delantero de punta en el que suele destacar. En efecto, se le puso en una situación en la que estaba abocado al fracaso.

    Su actuación contra Portugal no fue mucho mejor. Estados Unidos estaba prácticamente fuera del partido cuando entró en liza, y Balogun lo pasó mal. En 23 minutos de juego, solo logró cinco toques y nunca llegó a involucrarse de verdad.

    Fue una pena, dada su racha de buen estado de forma con el Mónaco antes del parón. Marcó siete goles en siete partidos, mientras el Mónaco disfrutaba de su mejor racha de la temporada. Este debería haber sido el momento para que Balogun diera un paso adelante con Estados Unidos. Ahora parece que hay que volver a empezar de cero.

    De hecho, este fin de semana será crucial para el estadounidense. El Marsella es un rival atractivo. Es tercero en la Ligue 1, tres puntos por delante del Mónaco, que ocupa el sexto puesto. Si Balogun y compañía consiguen la victoria, volverán a meterse de lleno en la lucha por una plaza en la Liga de Campeones. Teniendo en cuenta que llevan cinco victorias consecutivas y que juegan en casa, quizá sea el momento de soñar.

    • Anuncios
  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Christian Pulisic está pasando por una mala racha

    A Christian Pulisic no le está saliendo bien en estos momentos. Las razones son muchas. Está tomando decisiones equivocadas en ataque. Sus compañeros no están materializando las ocasiones que él crea. Y luego está la cruda realidad de que no ha visto puerta cuando realmente debería haberlo hecho. Pulisic está desperdiciando ocasiones a montones. El delantero de la selección estadounidense no ha sido especialmente eficaz en todo el año.

    Esas dificultades continuaron para la selección estadounidense durante este parón. Pulisic no jugó necesariamente mal contra Portugal y Bélgica, pero no marcó ni dio ninguna asistencia cuando Estados Unidos realmente necesitaba que diera un paso al frente. ¿A qué se debe esto? Esto siempre ha formado parte de la historia de Pulisic. La irregularidad le ha frenado en ocasiones. Pasa por rachas de sequía cada año, y parece que este es uno de esos momentos. En algún momento tiene que acabar. Estas cosas siempre acaban.

    El momento no podría ser más ideal. El partido del Milan contra el Nápoles es uno de los más importantes del año. Es un enfrentamiento entre el segundo y el tercero, y aunque el Inter se está alejando en la lucha por el título, sigue existiendo la posibilidad de que uno de los equipos, o ambos, encadenen una racha y le den emoción a la temporada. Eso empieza por ganarse el uno al otro. Se enfrentan el lunes por la tarde, y Pulisic será clave si el Milan quiere hacer algo contra el actual campeón. ¿La buena noticia? El Milan tiene el segundo mejor registro como visitante de la Serie A, y es casi seguro que la estrella del Nápoles, Romelu Lukaku, no participará.

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un partido decisivo para Brenden Aaronson

    Probablemente, el Leeds ya esté a salvo del descenso. Ocupa el puesto 15 y, dado que otros equipos de su entorno están perdiendo puntos, quizá sea el momento de que Daniel Farke y compañía apunten un poco más alto. La buena noticia es que les ha tocado un emparejamiento favorable en la FA Cup. Se enfrentarán en cuartos de final al West Ham, otro equipo en apuros que también necesita algo que le dé un respiro a su temporada.

    Los Hammers, sin embargo, tienen más por lo que luchar. El equipo de Nuno Espírito Santo es 18.º, pero está a un punto de la salvación. Si el Tottenham pierde puntos, seguramente olerán sangre.

    El Leeds, por tanto, quizá pueda ir a por este partido con más ganas. No hay necesidad real de reservar fuerzas, e incluso fuera de casa, los Lilywhites confían en sus posibilidades. Aaronson tuvo un parón internacional sorprendentemente tranquilo. Pochettino no le utilizó mucho en ninguno de los dos amistosos, a pesar de que no sufrió lesión alguna.

    Su futuro en la selección estadounidense, por tanto, podría estar en entredicho. Pero sin duda tiene mucho por lo que luchar con la camiseta del Leeds. Una buena racha en la FA Cup no sería un mal punto de partida.

  • Gio Reyna Borussia Monchengladbach 2025-26Getty

    ¿Tendrá minutos Gio Reyna?

    Antes del parón internacional, Pochettino sugirió que podría ser una buena idea darle una oportunidad a Reyna en el primer equipo, dado que no está jugando con regularidad. ¿Cuál era la lógica? Quería ver cómo rendía para su equipo un jugador que carecía de ritmo de juego. El resultado no fue muy bueno. Reyna apenas saltó al campo con la selección de Estados Unidos y decepcionó cuando lo hizo. A estas alturas, probablemente tenga suficiente crédito acumulado como para formar parte de la plantilla este verano.

    Sin embargo, si quiere dejar huella, sin duda tendrá que disponer de más minutos. Eso podría resultar difícil en el Borussia Mönchengladbach, donde ha quedado prácticamente fuera de los planes. Volver a entrar en este equipo no será fácil. El Mönchengladbach no es un equipo ofensivo, y Reyna no es un jugador defensivo. Tendrán que mantener la posesión y ser los agresores contra el Heidenheim este fin de semana. Podría ser una oportunidad para que Reyna brille.