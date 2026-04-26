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AA review Aaronson Pulisic McKennieGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Estadounidenses en el extranjero: Las estrellas de la selección masculina de fútbol de EE. UU., Christian Pulisic y Weston McKennie, empatan el partido, mientras que Brenden Aaronson y el Leeds caen en la semifinal de la FA Cup

Analysis
USA
FEATURES
AC Milán vs Juventus
AC Milán
Juventus
Serie A
Chelsea vs Leeds
Chelsea
Leeds
Copa
C. Pulisic
W. McKennie
B. Aaronson

GOAL repasa los momentos más destacados de los estadounidenses que juegan en Europa, incluido un enfrentamiento entre compañeros de la selección de Estados Unidos en el gran partido de Italia.

Este fin de semana los futbolistas estadounidenses en el extranjero volvieron a acaparar la atención.

En Italia, Christian Pulisic y Weston McKennie se midieron en la Serie A, pero ninguno brilló en un duelo físico y lleno de lesiones en San Siro.

Brenden Aaronson también se quedó con la espinita clavada: el Leeds United cayó 1-0 ante el Chelsea en la semifinal de la FA Cup.

Sin embargo, no todo fue pesimismo: Alex Freeman brilló en su debut como titular en La Liga y el joven Mathis Albert, de 16 años, se convirtió en el estadounidense más joven en jugar en la Bundesliga tras salir en los minutos finales de la victoria del Borussia Dortmund.

GOAL repasa las actuaciones de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana...

  • AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Pulisic y McKennie, empatados en la Serie A

    El Milan–Juventus acabó 0–0. Thuram vio anulado un gol y Saelemaekers golpeó el poste; poco más.

    La clasificación de la Serie A indica que el Milan queda más satisfecho: una victoria de la Juventus habría igualado el tercer puesto; en cambio, la ‘Vecchia Signora’ se mantiene a tres puntos y solo tres por encima del Como, quinto, en la lucha por la última plaza de la Liga de Campeones.

    Pulisic sigue sin marcar y su entendimiento con Rafael Leão como pareja atacante sigue sin convencer. McKennie, además, acabó magullado por una dura entrada de Fikayo Tomori.

    Ambos equipos ya piensan en los próximos duelos clave, aunque hubieran querido sacar más de este para llegar con menos presión.

    • Anuncios
  • Coventry City v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Wright y Coventry se proclaman campeones

    Era previsible, pero igual merece celebración. Rara vez un estadounidense alza un título de liga.

    Eso logró Haji Wright este fin de semana, cuando el Coventry City ganó la Championship. El club ya tenía el ascenso a la Premier League, pero el título fue la guinda.

    El título se definió el domingo con un 3-1 sobre el Wrexham: con el marcador 1-1 a diez minutos del final, los “Sky Blues” marcaron dos goles en los últimos compases para sellar la victoria. Para entonces, Wright ya había sido sustituido tras un partido inusualmente discreto, pero eso importó poco. Fue un día decisivo en la carrera del delantero de la selección estadounidense.

    Ahora el club mira a la Premier League y Wright ya piensa en el Mundial tras una gran temporada en la Championship.

  • FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-LEEDSAFP

    Aaronson y Leeds se quedan a las puertas de la semifinal de la FA Cup

    Tras el partido, Aaronson dijo que fue directo a su móvil para volver a ver la jugada, la mejor ocasión del Leeds. Robert Sánchez despejó su disparo y el Chelsea se clasificó para la final de la FA Cup.

    Aaronson tuvo su gran momento al sortear a la defensa del Chelsea y quedar solo ante Sánchez, pero el portero ganó el mano a mano. Una ocasión que podría haber cambiado el partido y que el estadounidense recordará con frustración. No fue la única llegada del Leeds, pero sí la más clara.

    Al final, el Chelsea aprovechó su ocasión: el cabezazo de Enzo Fernández en la primera parte bastó para sellar el pase a la final, dejando a Aaronson y al Leeds fuera de Wembley.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MONACOAFP

    Se rompe la racha de Balogun y el Mónaco pierde puntos cruciales

    La racha goleadora de Balogun se cortó en ocho partidos, y el Mónaco desperdició una ventaja de 2-0 ante Toulouse.

    Tras adelantarse 2-0, el Mónaco desperdició la ventaja y acabó empatando 2-2 gracias a un gol de Emersonn en el 90’. Con este empate se queda fuera de los puestos europeos y necesita sumar en las tres jornadas restantes para optar a competiciones continentales.

    En el Toulouse, Mark McKenzie sobresalió: ganó ocho de diez duelos, hizo dos intercepciones y tres entradas, y neutralizó a su compañero de selección Balogun, que no remató en 84 minutos.

    Un empate que sabrá a derrota para el Mónaco y que evidenció el carácter del Toulouse. Para Balogun y su equipo, el momento no podía ser peor de cara a las últimas jornadas.

  • Freeman brilla en su primer partido como titular en La Liga

    Si esto es un indicio de lo que está por venir, Alex Freeman está listo para La Liga.

    El lateral derecho de la selección estadounidense debutó como titular en la máxima categoría del fútbol español y brilló en la victoria del Villarreal sobre el Celta de Vigo. Hasta este fin de semana había jugado pocos minutos desde el banquillo, pero cumplió en defensa y ataque, sobre todo con una entrada que evitó un gol en la primera parte y marcó el tono de su partido. Ganó todos sus duelos, realizó dos entradas y cinco despejes.

    Además, mostró su habitual calidad con el balón: completó el 96 % de sus pases, la mayoría en campo propio, y mostró gran serenidad.

    Con el Villarreal clasificado para la Liga de Campeones, Freeman debería tener más oportunidades en estas últimas semanas, sobre todo tras su actuación en su primer partido como titular.

  • Mathis Albert DortmundGetty Images

    Momentos que quizá te hayas perdido

    + El extremo juvenil de EE. UU., Mathis Albert, se convirtió en el estadounidense más joven en jugar en la Bundesliga, al participar en la victoria 4-0 del Borussia Dortmund sobre el Friburgo.

    + Gianluca Busio y el Venezia siguieron su lucha por el ascenso a la Serie A con una victoria 2-0 sobre el Empoli

    + Tim Weah y el Marsella desperdiciaron una ventaja en los últimos minutos al encajar un penalti en el 88’, en el 1-1 ante el Niza

    + Antonee Robinson ingresó desde el banquillo en la victoria 1-0 del Fulham sobre el Aston Villa

    + Tanner Tessmann ingresó por lesión y contribuyó al 3-2 del Lyon sobre el Auxerre

    + Mal día para Chris Richards y el Crystal Palace, que cayeron 3-1 ante el Liverpool en Anfield

    + Johnny Cardoso ingresó en la segunda parte y contribuyó a la victoria del Atlético de Madrid por 3-2 sobre el Athletic de Bilbao

    + Noahkai Banks no fue convocado para el 1-1 del Augsburgo ante el Eintracht de Fráncfort

    + Bayer Leverkusen venció 2-0 al FC Colonia con Malik Tillman como suplente en la segunda parte

    + Joe Scally fue titular y Gio Reyna jugó los últimos 13 minutos, pero el Borussia Mönchengladbach no pasó del 0-0 ante el Wolfsburgo

    + Damion Downs saltó al campo en los dos últimos minutos, mientras que Cole Campbell jugó los cuatro finales en la remontada del Hoffenheim ante el Hamburgo

    + El Middlesbrough de Aidan Morris goleó 5-1 al Watford

    + Daryl Dike y George Campbell fueron titulares en el 0-0 del West Brom ante Ipswich Town.