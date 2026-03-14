«Estaba tan enfadado que perdí los nervios»: Victor Osimhen revela el tormento que supuso la pérdida de su padre en medio del caos del traspaso, mientras la estrella del Galatasaray vivía «el lado oscuro del fútbol»

El delantero nigeriano Osimhen ha hablado abiertamente sobre los dolorosos momentos que rodearon la muerte de su padre, revelando cómo se desarrolló la tragedia durante una etapa difícil de su carrera. Osimhen explicó que la salud de su padre comenzó a deteriorarse unos años después de que él completara su fichaje por el Lille. A medida que se extendía la pandemia de COVID-19, su padre fue hospitalizado en Nigeria, mientras que el delantero se quedó bloqueado en Francia. El delantero nigeriano contó que intentó desesperadamente conseguir permiso para viajar y ver cómo estaba su padre, pidiendo ayuda tanto a su club como a sus representantes, mientras se enfrentaba a esa desgarradora situación desde la distancia.

El jugador de 27 años recordó el horrible momento en que se enteró del fallecimiento de su padre a través de FaceTime, tras habérsele negado la oportunidad de despedirse en persona. «Recuerdo que tiré el teléfono y me volví loco», reveló Osimhen. «Destrocé toda la casa. Rompí todo. Estaba fuera de mí. El ruido hizo que mis vecinos vinieran a ver cómo estaba, y yo adoro a mis vecinos. Eran como una familia para mí cuando estaba solo en Francia. Durante cinco o seis horas, se quedó conmigo, y probablemente me impidió hacer alguna tontería».

La frustración se vio agravada por el hecho de que sentía que se estaba dando prioridad al deporte por encima de su humanidad. «Me sentí tan culpable, porque todos sus hijos y nietos estaban allí con él. Solo una persona no estaba a su lado. Yo. Estaba tan enfadado. Perdí los nervios. Pensé: “Si esto es el fútbol, ¿qué sentido tiene? Solo quiero estar con mi familia”. Llamé a mi antiguo agente y le dije: “¿Puedo ir a enterrar a mi padre?”. Él me respondió: “Adelante. Pero vuelve el viernes”. Pensé: “¿El viernes? Al diablo con el fútbol”.