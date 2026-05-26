El periódico argentino «La Nación» y otros medios indicaron que el ocho veces ganador del Balón de Oro necesitaría unos diez días de recuperación.

En el último partido antes del parón del Mundial de la MLS, Messi pidió su cambio en el minuto 73 del encuentro entre el Inter de Miami y el Philadelphia Union (6-4). Al salir, se agarró el muslo izquierdo.