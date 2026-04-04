«Estaba pensando en Madrid»: Kylian Mbappé hace una sincera confesión sobre su última temporada en el PSG y su entrenador, Luis Henrique

En una entrevista en The Bridge, Mbappé reflexionó sobre la oportunidad perdida de asimilar plenamente la sabiduría táctica de Luis Enrique. «Es un entrenador realmente bueno», admitió Mbappé. «Lo tuve en mi último año (en el PSG), así que no pude aprovecharlo al máximo».

«Durante el primer mes (del mandato de Luis Enrique), estuve en el altillo. Volví y me dije: “Tengo la espada de Damocles colgando sobre mi cabeza. En cualquier momento me van a cortar la cabeza, así que quizá me vaya otra vez». Entonces tomé la decisión de marcharme, y así, en los últimos tres o cuatro meses, me mantuvo solo para la Champions League. En ese momento tenía la mente puesta a medias en el Madrid. Como jugador, no aproveché al máximo a Luis Enrique».