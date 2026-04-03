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«Está muy arrepentida»: la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, revela que ha hablado con Katie McCabe tras el polémico tirón de pelo a Alyssa Thompson, del Chelsea
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Slegers se pronuncia sobre el incidente de McCabe-Thompson
Slegers se ha pronunciado sobre el polémico momento protagonizado por McCabe y Thompson durante la jornada europea de entre semana. El incidente, en el que la defensa irlandesa tiró del pelo a la joven extremo estadounidense, desató la indignación de la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, quien, de forma sensacionalista, sacó su teléfono móvil durante una entrevista posterior al partido para mostrar lo que, en su opinión, era una tarjeta roja no pitada.
En una rueda de prensa celebrada el viernes, Slegers confirmó que había mantenido conversaciones privadas con su defensa para aclarar la situación. «Sí, lo he visto, también he hablado hoy con Katie, está muy arrepentida por lo ocurrido y es una pena que haya sucedido», explicó la entrenadora.
El incidente eclipsa un partido increíble
Slegers lamentó que el incidente eclipsara un espectáculo futbolístico de gran calidad: «Creo que restó bastante protagonismo al partido, porque si nos fijamos en el encuentro, en la calidad del fútbol y en todas las disputas, grandes y pequeñas, que se vivieron sobre el terreno de juego a lo largo de estos dos partidos, fue, en mi opinión, un gran espectáculo de fútbol femenino».
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McCabe niega haber tenido esa intención
Cuando las imágenes del altercado se hicieron virales, McCabe recurrió a las redes sociales para dar su versión de los hechos. La defensa irlandesa insistió en que no hubo ninguna intención maliciosa detrás del contacto y publicó en Instagram: «Solo quiero aclarar que realmente estaba intentando agarrar la camiseta; nunca querría tirarle del pelo a nadie. Todo mi respeto para Thompson».
Las aspiraciones en la FA Cup y el reto del Brighton
Tras una sequía de diez años desde su última victoria en la FA Cup, la presión sobre el Arsenal va en aumento para que consiga un título nacional que acompañe a su éxito europeo. Slegers destacó que el equipo es plenamente consciente del peso histórico que tiene esta competición. Tras agotar sus fuerzas físicas y mentales para eliminar al Chelsea de Europa, la atención debe centrarse inmediatamente en los Seagulls para mantener vivas sus esperanzas de levantar el trofeo.
«Son diez años para nosotros, para el Arsenal, así que somos muy conscientes de ello y va a ser un partido muy importante para nosotros», señaló Slegers. «[El Brighton] maneja muy bien el balón... son valientes en su juego, trabajan con rotaciones, así que creo que buscan dominar los partidos con el balón».