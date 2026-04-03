«Está muy arrepentida»: la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, revela que ha hablado con Katie McCabe tras el polémico tirón de pelo a Alyssa Thompson, del Chelsea

Slegers se ha pronunciado sobre el polémico momento protagonizado por McCabe y Thompson durante la jornada europea de entre semana. El incidente, en el que la defensa irlandesa tiró del pelo a la joven extremo estadounidense, desató la indignación de la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, quien, de forma sensacionalista, sacó su teléfono móvil durante una entrevista posterior al partido para mostrar lo que, en su opinión, era una tarjeta roja no pitada.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, Slegers confirmó que había mantenido conversaciones privadas con su defensa para aclarar la situación. «Sí, lo he visto, también he hablado hoy con Katie, está muy arrepentida por lo ocurrido y es una pena que haya sucedido», explicó la entrenadora.